WHOのテドロス事務局長【ルガノ（スイス南部）共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は16日、アフリカ・コンゴ（旧ザイール）でこれまでに確認されたエボラ出血熱の感染者が2073人、死者は796人になったと記者会見で明らかにした。この1カ月の感染拡大のペースは、過去のエボラ熱の流行より速いとして危機感を示した。WHOがエボラ熱を巡り緊急事態宣言を出してから17日で2カ月。テドロス氏によると、新たな感染者の8割