点滴のチューブに排せつ物を混入して入院中の男性を殺害したとして看護師の女が逮捕された事件で、病院が会見を開き謝罪しました。その会見で、男性が亡くなる前日の、女の不可解な行動の数々が明らかになりました。■明らかになった事件前後の経緯古川美由紀容疑者（51）をめぐり16日、病院が会見を開きました。柏たなか病院長谷川奉延病院長「病院長として、そして法人の代表として、心よりおわび申し上げます」点滴のチューブ