「せっかくなら安心なものを選びたい」。そう思って、スーパーの棚で、「国産ワイン」や「無添加ワイン」と書かれたボトルを無意識にカゴに入れていないだろうか。知らずに買ってしまう人が多いラベル表示の「言葉の裏側」と、「ワイン」の正しい見分け方を解説する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）「日本ワイン」と「国内製造ワイン」は別物「日本ワイン」と聞いて、多くの人が「日本のぶどうから造ったワイン」を想像すると