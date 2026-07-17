9月11日に公開されるクリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』が日本語吹替版でも同時公開されることが決定。日本語吹替版キャストとして、平田広明、榎木淳弥、坂本真綾、江口拓也、水樹奈々、白石涼子、本田貴子、内田雄馬、坂詰貴之、武内駿輔の出演が発表された。 参考：『オデュッセイア』ワールドプレミアにキャスト集結US版最終予告＆IMAX同時上映も決定 本作は、古代ギリシャの詩