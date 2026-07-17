１５日に米ジョージア州アトランタで行われたワールドカップ（Ｗ杯）準決勝、イングランド―アルゼンチンの試合後、アルゼンチン選手が「マルビナス（フォークランド諸島）はアルゼンチンのもの」と書かれた横断幕を掲げたと、ロイター通信が報じた。英領フォークランド諸島の領有権を巡り、両国の間では紛争が起きた歴史がある。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は政治的な横断幕などをスタジアムに持ち込むことを禁止している。