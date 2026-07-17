15日、Asueアリーナ大阪で行われたバレーボール・ネーションズリーグ予選ラウンドで男子日本代表（世界ランキング5位）が、世界バレー2連覇中の王者イタリア（同2位）を3-2のフルセットで撃破した。翌日16日にはカナダを破り開幕からの連勝は10に伸び、2試合を残して決勝トーナメント進出一番乗りを果たした─。【写真】「おもしれー男」Cocomiとの真剣交際が報じられた男子バレー選手W杯の裏でバレーボール男子日本代表が躍進