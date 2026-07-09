映画『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の製作は、いよいよ佳境に入っているようだ。脚本・プロデューサーを務めるフィル・ロード＆クリス・ミラーが、長らく待たれているシリーズ最終章の近況を明かした。

『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）に始まり、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』（2023）でさらなる進化を遂げた本シリーズ。最新作『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は当初、前作から約1年後の公開が予定されていたが、その後に公開延期を重ね、ファンはマイルス・モラレスの物語の続きを長く待ち続けている。

そんな中、英の取材に応じたミラーは、現在の製作状況について「ものすごく、どっぷり取り組んでいます」とコメント。「実は今日、IMAX本社に行って、映像を大きなスクリーンで確認し、必要な解像度で美しく見えるかを確かめるところなんです。編集室でチームと作業を進めていて、かなり良い形になってきています。すごく大きな映画で、やることもたくさんあります」と語った。

本作では、シリーズ初となるIMAX拡張アスペクト比での上映も見据えられている。『スパイダーバース』シリーズといえば、コミック表現、手描き感、CG、フレームレートの変化などを自在に組み合わせた革新的な映像表現で知られるが、最新作ではそのスケールがさらに拡張されることになりそうだ。

だからこそ、ロードは「細部が大事なんです」と強調する。「この映画の楽しいところは、クルーの全員が自分の仕事に本当に優れていること。だから、優秀なアーティストたちに感心しながら、素晴らしいフィルムメーカーたちと一日中部屋にこもって、すべてを少しずつ良くしていく。それがとても楽しいんです」。

『アクロス・ザ・スパイダーバース』は、マイルスが別宇宙に取り残され、さらに別の自分＝プラウラーと対峙するという衝撃的なクリフハンガーで幕を閉じた。続く『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』では、マイルスの物語にいよいよ決着がつくことになる。

長期にわたる延期によって、ファンの期待と不安は高まり続けてきた。とはいえロード＆ミラーの口ぶりからは、公開に向けた作業が着実に進んでいることも伝わってくる。ミラーは以前にも「これまで誰もやったことのないことをやり続けなければならない」と語っており、最終章ではどんな映像を見せてくれるのか、ますます気になるところだ。

映画『スパイダーマン：ビヨンド・ザ・スパイダーバース』は2027年6月18日に米公開予定。

Source: