柴犬さんの思わず笑ってしまう行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で143万回再生を突破し、「感情豊かで愛おしい」「嬉しいくせに～(笑)」「複雑な乙女心に胸キュンです！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『お兄ちゃんが帰ってしまう』と焦る犬→内緒で『お布団に隠れて待ってみた』結果…まさかのブチギレ】

お兄ちゃんをお出迎え

YouTubeチャンネル「白柴犬はる」の投稿主さんは、柴犬の『はる』ちゃんの日常を紹介しています。

離れて暮らすお兄ちゃんが久しぶりに帰省した日、はるちゃんは大喜び。玄関まで駆け寄って目を輝かせながらお出迎えすると、その嬉しさを抑えきれず、家中を元気いっぱいに走り回ります。

「追いかけて！」と言わんばかりに何度も振り返り、お兄ちゃんを遊びへ誘う姿は微笑ましい限り。大好きな人との再会に、しっぽを振りながら全身で喜びを表現していました。久々に家の中が、はるちゃんの笑顔と元気でいっぱいになったそうです。

すぐに訪れたお別れ…？

ところが、しばらくするとお兄ちゃんが玄関へ向かいます。その姿を見たはるちゃんは、「もう帰っちゃうの？」と勘違いしてしまった様子。さっきまでのテンションの高さはどこへやら、どこか恨めしそうな表情でお見送りをしていました。

しかし実際は、この日はそのまま泊まる予定。お兄ちゃんは、はるちゃんを驚かせようと、ひと足先に寝室へ向かい、お布団の中に隠れて待っていたのです。何も知らないはるちゃんは、少し寂しそうな気持ちを抱えたまま、いつものように寝室へ向かいました。

まさかの八つ当たりに爆笑♪

寝室に入ったはるちゃんは、襖の隙間からお兄ちゃんの存在を発見。「帰ってなかった！」と喜ぶかと思いきや、次の瞬間、まさかの行動に出ます。

お兄ちゃんの枕をくわえて勢いよく振り回し、怒りをぶつけるように大暴れ。「心配したじゃない！」と文句を言っているかのような姿に、家族は思わず大笑いしたといいます。

ひとしきり枕へ八つ当たりすると気が済んだのか、最後はお兄ちゃんの隣へぴったり寄り添い、安心した表情で眠りについたそうです。怒っていても結局は大好きだからこそ離れたくない…。そんな素直で愛らしい姿に、多くの人が心を掴まれたのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「追いかけて欲しいのかわいすぎ」「勘違いでしょんぼりしてて草」「ずっとそのまま元気に長生きしてね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「白柴犬はる」には、はるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「白柴犬はる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。