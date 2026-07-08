9月末をもって終了と発表されている『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）。その後継番組に関する情報が徐々に明らかとなってきているが、新MCとしてあがった人物の名前に賛否両論が渦巻く事態となっている。

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村上信五と黒木千晶アナが抜擢

『情報ライブ ミヤネ屋』は、宮根誠司のMCで2006年7月にスタート。平日午後の時間帯に、関西発で全国ネットの報道情報番組を定着させ、長く視聴率トップの座を維持してきた。今年7月末には放送開始から20年となる。

「番組終了発表にともない注目を集めていた後継番組ですが、7日に新たな情報が入ってきました。新MCに起用されるのは、SUPER EIGHTの村上信五さんと読売テレビの黒木千晶アナウンサー。番組名はまだ正式決定していないようですが、仮題で『ニュースto（にゅーすと）』となっているようです」（芸能ライター）

現在わかっているのは、村上は金曜日のMCのみを担当し、月〜木曜日のMCは黒木アナが務めるということ。金曜日については調整中とされている。

アイドルとして幅広い世代から人気を集めている村上だが、近年はMCとしてもさまざまな番組で活躍。『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）や『ありえへん∞世界』（テレビ東京）などでMCを務めており、気さくな雰囲気が評価されている。

一方、黒木アナは2016年に読売テレビ入社。入社1年目に『かんさい情報ネットten．』（読売テレビ）のサブキャスターに就任すると、2021年からは月曜日のメインキャスターを担当してきたが、2026年3月に卒業。現在は、政治・経済・国際情勢に切り込み激論を交わすバラエティー『そこまで言って委員会NP』（読売テレビ）で“議長”を務めている。

村上信五の起用で分かれる賛否

「関係者によると、新番組の大筋部分についてはだいぶ固まってきているようです。ただ、コメンテーターなどのキャスティングはまだ決定していないようで、現在進行中と思われます。もうしばらくしたら、より具体的な情報があがってくるのでは」（制作会社関係者）

今のところ新MCの情報だけが明らかになった段階だが、ネットではさっそく「黒木アナはよい意味で“おっさん転がし”できるから、癖の強いコメンテーターでも物怖じせず懐に入って可愛がられそう」「どうしても“ミヤネ屋”と比べられてしまう宿命で厳しい意見も出そうだけど、2人のよいところを大切にした番組にしてほしい」「村上には不安あるけど、期待もしてる」「ちょっと楽しみになってきた」といったポジティブな声が。

しかし、その一方で……。

「長らく続いた番組の後継枠ということもあって、やはり厳しい意見も散見されます。“当たり障りのないコメントしかできなそう”“夜ふかしみたいな番組のMCは受けてるけど、情報番組でどこまで行けるのかな”“宮根さんは割と辛めだったから、物足りなくなりそう”など、村上さんの明るいキャラクターが、情報番組にどこまでハマるかが不安視されているようですね」（テレビ誌ライター）

見慣れた番組が変わるため、批判も出やすい新番組のスタート時期。果たして、新MCとなる村上は、独自のカラーを作り上げることができるだろうか――。

週刊女性PRIME