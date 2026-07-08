「嗚咽止まらぬメールが来た」佐藤二朗、監督の言葉に涙「ご批判覚悟で」「なんて往生際が悪い人なんだ」
俳優の佐藤二朗さんは7月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新の投稿で、監督とのやりとりを明かしています。
【投稿】佐藤二朗に届いたメールとは？
コメントでは「絶対に観ますよ！大好きだよ、応援し続けるよ、舞台も行くよ、二朗さん！」「二朗さん、最後最後って言いながら何回だってポストしてくれよ ファンの皆はそれを望んでいる まだまだ何回だって言ってくれよ 待ってるから」と、応援の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】佐藤二朗に届いたメールとは？
「絶対に観ますよ！」佐藤さんは「最後の投稿と言っておきながら、ホント我ながら格好悪く、不様ですが、ご批判覚悟で。いま本広監督から嗚咽止まらぬメールが来た。なんとこの期に及んで『まだスピンオフを諦めてない』と。なんて往生際が悪い人なんだ」とポスト。「映画『踊るNEW』、9/18公開。マジで最高のエンタメです。皆さま是非」と、ファンに呼び掛けています。
橋本愛さんとの間でトラブル佐藤さんを巡っては、ドラマの撮影で共演した橋本愛さんとの間でトラブルがあったとする報道が広がり、7日にフジテレビが公式Webサイトにて経緯を説明する声明を発表しました。同社は、佐藤さんの一連の言動について、外部弁護士がハラスメントに当たるとの見解を示したことを明らかにしており、一連の投稿にはこうした状況も背景にあるとみられます。
(文:多町野 望)