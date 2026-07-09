佐藤二朗のハラスメント疑惑
『佐藤二朗のハラスメント疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月28日
2026年7月21日
2026年7月19日
2026年7月17日
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佐藤二朗の事務所、橋本愛の重要なリスク情報を知っていたが本人に共有せず
橋本愛氏への誹謗中傷が相次ぎ所属事務所が刑事・民事措置を宣言した
プレジデントオンライン
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日韓で「責任追及」に温度差あり 佐藤二朗と洪明甫氏、個々の問題で見える
日本は組織対応を問うが、韓国は個人責任を追及する傾向があると指摘
現代ビジネス
2026年7月15日
2026年7月14日
2026年7月13日
2026年7月12日
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爆笑問題・太田光がフジテレビのドラマ騒動言及「我々も悩みある」
佐藤二朗と橋本愛のハラスメント騒動をめぐり、世代間の認識差に言及
オリコンニュース
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バリバリ撮影中に投稿し削除、佐藤二朗の「当てつけ」投稿に指摘
「今までの相手役、心からありがとう」などと投稿しては削除していたと東スポが報じた
東スポWEB
2026年7月10日
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佐藤二朗を脅した？週刊新潮のインタビューで存在が判明した、弁護士の正体
佐藤が週刊新潮のインタビューで、フジテレビ側の弁護士に脅されたと告白
内外タイムス
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佐藤二朗、弁護士から受けた強い言葉にX指摘「こっちも充分ハラスメント」
弁護士から「橋本さんがつぶれたらタレント生命に傷がつく」と言われたそう
Smart FLASH
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カンニング竹山隆範「文春さん、もうやめません？」佐藤二朗報道めぐり怒り
文春の報道姿勢に対し「もう文春さんがもうやめませんか？」と語った
日刊スポーツ
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佐藤二朗にハラスメント疑惑 問題点を解説「やった、やってないでは…」
三者それぞれに非があり「やった・やってない」の対立ではないとの見方
現代ビジネス
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騒動渦中の佐藤二朗に変化か 大物劇作家登場で「ハッとわれに返る」可能性
渡辺えりが直撃取材を受けて騒動にコメントした件に、芸能関係者が言及
東スポWEB
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本広克行氏により「踊る大捜査線」スピンオフ制作再開宣言…不透明な点あり
本広克行監督が9日SNSでスピンオフの「制作再開」を宣言したと明かした
スポニチアネックス