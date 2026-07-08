《同居女性の唇を糸で縫いつけ》「チクりやがって…」逮捕された腕に花のタトゥー女は被害女性を逆恨み…勤務先では客を撮影し勝手にSNS投稿、電凸、トラブルだらけ

同居する女性の唇を針と糸で縫いつけてケガをさせたとして、茨城県警古河署は7月6日、古河市諸川の自称アルバイト従業員・櫻井政恵容疑者（49）を傷害の疑いで逮捕した。被害に遭った女性（42）は、唇を縫われた状態で近隣の商店に駆け込み、筆談で助けを求めたことで事件が発覚した。二人の間に何があったのか？

《画像あり》加工されていない金髪の櫻井容疑者の写真と、櫻井容疑者の自宅前でうずくまる住人と思われる女性

自宅前の駐車場に横たわっていた女性

逮捕容疑は6月29日午後1時30分ごろ、茨城県古河市諸川の住宅で、同居していた無職の女性（42）の上下の唇を、糸を通した針で縫いつけ、傷害を負わせた疑い。

「事件は翌30日、被害女性が自宅近くの商店へ逃げ込んだことで発覚しました。女性は唇を縫われて言葉を発することができず、『助けてくれ』と書いた紙を店の関係者に手渡して助けを求めたのです。

通報を受けた警察官が駆けつけ、女性は病院へ搬送されました。命に別条はなく、入院もしていません。女性は『被疑者が怖くて逃げられなかった』と説明しているということです。県警は女性を保護した上で事実関係を確認し、7月6日に櫻井容疑者を逮捕しました。認否は明らかにしていません」（社会部記者）

現場となった古河市諸川の住宅は、JR古河駅から東へ約12キロ離れた住宅地にある。周囲には田畑が広がる静かな地域で、近隣住民によると、これまで目立ったトラブルは聞いたことがなかったという。

近隣に住む40代男性は、櫻井容疑者についてこう話す。

「2年ほど前に外国人の旦那さんが家を買ったと聞きましたが、その後すぐに離婚したようです。容疑者本人とはあまり接点がなく、人柄まではわかりません。ただ、近所では少し変わった人という話は聞いていました。それでも会えば普通に挨拶はしていましたし、騒音など近隣トラブルがあったという話は聞いたことがありません」

一方、家の前をたびたび通るという別の住民は、ここ数カ月の様子について次のように証言する。

「家には中高生くらいの息子さん2人が住んでいますが、それとは別に家族ではない女性2人が出入りしているのを見かけるようになりました。少し前には、その女性の一人とみられる人が雨の中、駐車場に横たわっていたことがありました。最初は倒れているのかと思いましたが、その後、自力で立ち上がりました。家から閉め出されているようにも見え、気になる様子でした」

お客さんを無断で撮影し、その写真を勝手にSNSへ投稿

腕に花柄のタトゥーを入れていた櫻井容疑者は過去の勤務先でもたびたびトラブルを起こしていたようだ。2024年末から約2カ月間、地元の居酒屋で櫻井容疑者を雇っていた女性店主が当時を振り返る。

「政恵容疑者は『マコ』と名乗っていました。最初は活発な人という印象でしたが、一緒に働くうちに違和感を覚えることが増えていきました。勤務中もお客さんを無断で撮影し、その写真を勝手にSNSへ投稿したことがあって、お客さんから苦情が入り注意しましたが、素直に受け止めることはありませんでした。

仕事を休む際にも、『身内が危篤なので病院へ行く』と話していたのに、実際は飲み会に参加していたことがありました。そのうち辞める、辞めないでもめるようになり、知人宅へ勝手に押しかけて事実と異なる話をするなどのトラブルも起きました。最終的に辞めてもらうことを伝えると、かなり強い口調で反発していました」

店を辞めた後は、店主の周囲に姿を見せることはほとんどなくなったという。ただ、事件の数日前となる7月4日には、近くのパチンコ店で遊技している姿を目撃した。

女性店主は、桜井容疑者の対人関係についても印象を語る。

「気に入らない相手がいると、何度も電話をかけたり、勤務先に連絡を入れたりすることがありました。相手との距離感が近くなり過ぎるところがあり、人間関係のトラブルが絶えない印象でした」

「チクりやがって」「受給が打ち切られた」かなり怒っていた

傷害事件の背景について周囲からは「生活保護の受給を巡るトラブルがあったのではないか」といった見方も聞かれている。

櫻井容疑者の事情を知る関係者は、匿名を条件に次のように話した。

「櫻井容疑者本人から、以前、生活保護を受けているという話は聞いていました。一方で、『別の収入源がある』『仕事の履歴が残ると困るからうまく働きたい』とも話していました。

ですが最近になり、『生活保護の受給について役所に情報が伝わり、受給が打ち切られた』『返還を求められた』と私の友人に話しており、『A（一緒に住んでいる女性）が役所に話したのではないか』『チクりやがって』と櫻井容疑者が疑い、かなり怒っていたと聞いています」

一部報道によると、櫻井容疑者は身寄りがない女性や家出をした女性をSNSで募集し“仕事”をさせていたという。

県警は、櫻井容疑者と被害女性が同居するようになった経緯や、生活保護の受給を巡るトラブルの有無についても慎重に確認を進めるとともに、事件に至った詳しい動機を調べている。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班