「知っておきたい」夫婦関係の落とし穴…妻の“正論”が夫を追い詰め、心を閉ざしてしまう意外な理由
YouTubeチャンネル「岡野あつこ公式チャンネル」が「【熟年離婚】妻の正論がつらい。50代夫が黙る・逃げる・スマホを見る本当の理由はこれ｜岡野あつこ」を公開した。夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、妻の“正論”が夫を追い詰めてしまう理由と、夫婦関係を良好に保つための伝え方について解説している。
岡野氏はまず、妻が指摘する家計や家事などの問題は「間違っていないことが多い」と前置きしつつ、夫婦関係においては「正しいかどうかだけではうまくいかない」と語る。言い方やタイミングが重なると、夫は内容よりも「また怒られる」「また否定される」と感じ、家に居場所がなくなってしまうという。
動画内では、妻の正論が夫を追い詰める具体的な理由として、「正論が続きすぎると責められているように聞こえる」「人格を否定されたように感じる」といった心理が挙げられた。岡野氏は「正論は逃げ場のない強い言葉」であり、言われた側は反省する前に防衛に入ってしまうと指摘する。また、妻は行動を直してほしいだけにもかかわらず、夫は「あなたはだらしない」と自分そのものを否定されたと受け取ってしまうことが多いと説明した。
さらに、正しい話ほど「タイミング」が重要であるとも言及。帰宅直後や疲れている時に指摘されると、夫は「休む間もなく責められた」と感じてしまうため、落ち着いた時間を選び、事前に予告することが効果的だとアドバイスしている。そして、本題に入る前に「いつも働いてくれてありがとう」と、相手を認める言葉を一つ入れるだけで、言葉の届き方が大きく変わると語った。
最後に岡野氏は、伝え方を変えることは夫のためだけでなく、妻自身が怒らなくて済むように「自分の心を守るためでもある」と強調した。夫婦はどちらが正しいかを決める勝ち負けの場所ではなく、共に暮らしを整えていく場所である。正論の正しさを相手が受け取れる形に変えることの重要性に気付かされる内容となっている。
岡野氏はまず、妻が指摘する家計や家事などの問題は「間違っていないことが多い」と前置きしつつ、夫婦関係においては「正しいかどうかだけではうまくいかない」と語る。言い方やタイミングが重なると、夫は内容よりも「また怒られる」「また否定される」と感じ、家に居場所がなくなってしまうという。
動画内では、妻の正論が夫を追い詰める具体的な理由として、「正論が続きすぎると責められているように聞こえる」「人格を否定されたように感じる」といった心理が挙げられた。岡野氏は「正論は逃げ場のない強い言葉」であり、言われた側は反省する前に防衛に入ってしまうと指摘する。また、妻は行動を直してほしいだけにもかかわらず、夫は「あなたはだらしない」と自分そのものを否定されたと受け取ってしまうことが多いと説明した。
さらに、正しい話ほど「タイミング」が重要であるとも言及。帰宅直後や疲れている時に指摘されると、夫は「休む間もなく責められた」と感じてしまうため、落ち着いた時間を選び、事前に予告することが効果的だとアドバイスしている。そして、本題に入る前に「いつも働いてくれてありがとう」と、相手を認める言葉を一つ入れるだけで、言葉の届き方が大きく変わると語った。
最後に岡野氏は、伝え方を変えることは夫のためだけでなく、妻自身が怒らなくて済むように「自分の心を守るためでもある」と強調した。夫婦はどちらが正しいかを決める勝ち負けの場所ではなく、共に暮らしを整えていく場所である。正論の正しさを相手が受け取れる形に変えることの重要性に気付かされる内容となっている。
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