ハク。、9月9日リリースメジャー1st フルアルバム『世界が変わる時』収録「一進」が、TVアニメ『手札が多めのビクトリア』OPテーマに決定！7月8日配信リリース！

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ハク。がメジャー1stフルアルバム『世界が変わる時』を9月9日にリリースすることが決定した。2026年に入りSpotify「RADAR: Early Noise 2026」に選出されるなど注目度が上がる中、満を持してフルアルバムをリリースする。

アルバムには昨年9月にリリースしたメジャー1stシングル『それしか言えない』、WEBアニメーション「うごく！ねこむかしばなし！」主題歌『夢中猫』などEP『世界』収録曲に加え、最新シングル『宇宙船ハート号』、そして新曲5曲を収録予定。パッケージは初回限定盤と通常盤の2形態で発売。初回限定盤には今年3月に開催した“GO”東名阪クアトロツアーより、ツアーファイナルとなった梅田クラブクアトロのライブ映像を同梱。ソールドアウトとなったツアーファイナル・梅田クラブクアトロ公演の熱気をそのまま収録した内容となっている。

さらに、7月8日にニューシングル「一進」のリリースも決定。本楽曲はTVアニメ「手札が多めのビクトリア』OPテーマに起用されている。

『手札が多めのビクトリア』の原作は、「このライトノベルがすごい！」ノミネートの常連・守雨による話題の小説。コミカライズはコミックシーモアで上位にランクインし、累計100万部突破（紙・電子DL数を含む）するなど好評を博している、幸せな人生修復物語『手札が多めのビクトリア』のアニメが、2026年7月7日（火）よりテレ東系列にて放送されることも決定している。

楽曲は、様々な葛藤を抱え、悩みながらも前に進んでいくアニメ主人公の心情も思い浮かべながら制作され、ハク。らしさもありながら、今まで以上にストレートな歌詞とサウンドが特徴的な楽曲に仕上がっている。メインPVも公開されたので一足先にぜひ聞いてみてほしい。

そしてアルバム『世界が変わる時』を引っ提げたハク。史上最大規模となる全国ワンマンツアーの開催が決定。全国15公演を巡り、ツアーファイナルはZepp Shinjukuにて開催。チケットは全公演本日より最速先行がスタート。進化を続けるハク。を体感しに、ぜひアルバムを聴いて会場へ足を運んでほしい。

さらにアルバムリリースに伴い、新アーティスト写真を公開した。日々変わり続ける環境に順応しながら大人へと成長していく様を表現した写真に仕上がっている。

＜ハク。あい（Vo/Gt）コメント＞

守ることも戦うこともできる、誰のために使うかも自分で決められる。ビクトリアは完璧で強そうに見えるけど、少し過去に囚われていたり今に葛藤していたり、とても優しかったり。。この先どうやって生きていこうか考えていて、どんなに小さくても前に進んでいくビクトリアの姿を思い浮かべながら、「一進」という曲を制作しました。そんな思いを想像してぜひアニメと一緒に楽しんでいただけると嬉しいです！

●リリース情報

New Album

『世界が変わる時』

9月9日発売

【初回限定盤（CD+Blu-ray）】

価格：￥5,500（税込）

品番：TFCC-81211〜81212

＜Blu-ray＞

2026.03.13 ハク。“GO”東名阪クアトロツアーファイナル at 梅田クラブクアトロ公演の模様を収録

【通常盤（CDのみ）】

価格：￥3,300（税込）

品番：TFCC-81213

＜収録曲＞

それしか言えない

夢中猫

ふわ輪

世界

宇宙船ハート号

一進

他、新曲5曲収録予定

店舗別特典・購入者特典

タワーレコード（オンライン含む/一部店舗を除く）：ジャケットステッカーセット(4枚入り)

Amazon.co.jp：メガジャケ

HMV / 楽天ブックス / セブンネットショッピング / TOY’S STORE 共通特典：ポストカードセット（2枚入り）

汎用特典：ハク。ロゴステッカー

※特典は商品引き取り時のお渡しとなります。

※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。

パッケージ予約はこちら

https://tf.lnk.to/sekaigakawarutoki_AL

New Single

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』OPテーマ

「一進」

2026年7月8日発売

予約はこちら

https://tf.lnk.to/isshin

●作品情報

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』

テレ東系列にて7月7日（火）から毎週火曜深夜24時より放送開始

テレ東7月7日(火)から 毎週火曜深夜24時00分〜

テレビ大阪7月7日(火) から 毎週火曜深夜24時00分〜

テレビ愛知7月7日(火)から 毎週火曜深夜24時00分〜

テレビせとうち7月7日(火)から 毎週火曜深夜24時00分〜

テレビ北海道7月7日(火)から 毎週火曜深夜24時00分〜

TVQ九州放送7月7日(火)から 毎週火曜深夜24時00分〜

AT-X 7月11日(土)から 毎週土曜21時00分〜

dアニメストア・ABEMAにて最速先行配信決定！

dアニメストア・ABEMA 7月7日から毎週火曜深夜24時30分〜

その他配信サービスでも配信決定！

【スタッフ】

原作：守雨「手札が多めのビクトリア」（MFブックス／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：藤実なんな／牛野こも

原作企画：フロンティアワークス

監督：木村延景

シリーズ構成：福島直浩

キャラクターデザイン：大沢美奈

サブキャラクターデザイン：大塚渓花／粼本さゆり

／浪上悠里／村松真那

プロップデザイン：やぼみ

色彩設計：中川瑞希

美術監督：魏斯曼

撮影監督：李仁周

編集：内田恵

音響監督：矢野さとし

音響効果：田中秀実

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽：日向萌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーションプロデューサー：齋藤隆行／坂井直樹

アニメーション制作：スタジオディーン

【CAST】

ビクトリア・セラーズ：安済知佳

ノンナ：若山詩音

ジェフリー・アッシャー：阿座上洋平

エドワード・アッシャー：小野大輔

クラーク・アンダーソン：潘めぐみ

ザハーロ：古川慎

コンラッド・アシュベリー：逢坂良太

セドリック・アシュベリー：小野賢章

ランコム：野島健児

ヨラナ・ヘインズ：秋保佐永子

バーナード・フィッチャー：家中宏

●ライブ情報

ハク。 みんなの世界が変わる時ツアー

2026 年10月30日（金） 千葉・千葉LOOK

2026年11月01日（日） 石川・金沢vanvan V4

2026年11月03日（火・祝） 新潟・NIIGATA CLUB RIVERST

2026年11月08日（日） 北海道・札幌SPIRITUAL LOUNGE

2026年11月14日（土） 岡山・CRAZY MAMA 2nd room

2026年11月15日（日） 広島・SECOND CRUTCH

2026年11月20日（金） 京都・磔磔

2026年11月28日（土） 愛媛・松山Double-u Studio

2026年11月29日（日） 香川・TOONICE

2026年12月04日（金） 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

2026年12月11日（金） 福岡・INSA

2026年12月12日（土） 熊本・熊本B.9 V2

2027年01月16日（土） 愛知・名古屋ボトムライン

2027年01月17日（日） 大阪・GORILLA HALL OSAKA

2027年01月31日（日） 東京・Zepp Shinjuku (TOKYO)

Ticket：￥4,800 ※各公演別途ドリンク代がかかります

チケット最速先行（抽選）

2026年6月27日17:00 - 2026年7月12日23:59まで

受付URL

https://eplus.jp/hakumaru/

ハク。の日 -大阪編-

2026年8月9日（日） OPEN 17:00 START 18:00

会場：心斎橋BIGCAT

ゲスト：Homecomings

ハク。の日 -東京編- ※SOLD OUT!

2026年8月18日（火） OPEN 18:00 START 19:00

会場：恵比寿LIQUIDROOM

ゲスト：ストレイテナー

各公演チケット代

￥4,500 ※各公演別途ドリンク代がかかります

チケット一般発売中

https://eplus.jp/hakumaru/

＜ハク。プロフィール＞

2019年結成の大阪を中心に活動する4ピースバンド。揺れ動く感情の表と裏を、透明感があり自由で芯があるヴォーカルあいの歌声と、POPS の中に UK/US インディの影響を感じさせるサウンドで表現。

2022 年1月に初のミニアルバム「若者日記」をリリース。2023年8月1st Full Album「僕らじゃなきゃダメになって」をリリース。

2025年1月 、新曲「奥二重で見る」を加えた全 4 曲入りのDigital E.P.「Catch」をリリースし、東名阪にて開催のワンマンツアーが全公演ソールドアウト。

5月、映画「6人ぼっち」主題歌となる「南新町」をリリース。

9月にメジャー第１弾となるNew Digital Single「それしか言えない」をトイズファクトリーよりリリース。

10月15日にWEBアニメーション「うごく！ねこむかしばなし」主題歌となる「夢中猫」をリリース。

12月には韓国ソウル、釜山にてワンマンライブを開催。

2026年2月より全国４ヵ所の対バンツアーを経て3月より東名阪クアトロワンマンツアーを開催。

3月にNew EP「世界」、6月「宇宙船ハート号」、7月8日にTVアニメ「手札が多めのビクトリア」オープニングテーマに決定した「一進」をリリース。

そして9月9日にメジャー１stフルアルバム「世界が変わる時」をリリースする。

リリース後、ハク。史上最大規模となる全国ツアーを開催する。

©守雨/MFブックス/手札が多めのビクトリア製作委員会

関連リンク

TVアニメ『手札が多めのビクトリア』公式サイト

https://victoria-anime.com

ハク。オフィシャルサイト

https://hakumaru.com/