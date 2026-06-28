米大リーグ・マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）が２７日、都内のイベントで取材に応じた。サッカー北中米Ｗ杯でブラジルに挑む日本代表に向け、「サッカーに限らず代表には、日本の技術や力を世界に示してほしい。だけど、それが結果として出たとき、出なかったときに、日本人としてどんな態度、どんな言葉を残すのか。僕はそこに重きを置いていた。結果はもちろんだけど、その自覚をもってほしい」と“イチ流”でエールと期待を寄せた。

米国に住むイチローさんは、日本戦に限らずＷ杯に興味津々。「普段はアメリカ時間で見られる。（１日）４試合見ることもある」と驚きの頻度で観戦していることを明かした。

また、サッカーと野球の違いにも言及。１試合の運動量には「サッカー選手の体力はとんでもない。審判もアスリート。同じように動こうとしても５分も持たない」と目を丸くし、競技に向かう意識の違いについては「サッカーは完全にチームプレーで、ゴールまでの流れがある。野球もチームのために、というのはあるけど成績が出せなかったらボロクソ言われてクビ。チームのためにがうらやましい」と語った。