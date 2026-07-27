27日に来日、ジャパンツアーで2試合を行うドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントは7月27日、ジャパンツアーのため来日し、大阪市内でウェルカムイベントが行われた。8日間にわたるジャパンツアーでは、親善試合が2試合組まれている。7月29日にセレッソ大阪、8月1日にFC東京と対戦する予定となっている。来日メンバーには、MFジュード・ベリンガムの弟MFジョーブ・ベリンガム、MFフェリックス・ヌメチャ、FWセール