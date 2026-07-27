フランスとスペインで続く山火事で、火は、ワインの産地として知られるボルドーから15キロに迫るなど延焼が続いていて、およそ30万人が避難しています。ヨーロッパでは熱波と強風の影響で山火事が相次ぎ、フランスではワインの産地として知られるボルドーの市街地から15キロまで火が迫っています。フランスの内相は「火災は制御不能な状態で市街地に向かって延焼している」として強い危機感を示しました。一方、スペインでは、首都