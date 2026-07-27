ホルムズ海峡周辺で続いていたアメリカによるイランへの攻撃は効果が限界だとして、軍の司令官が攻撃を停止するよう進言したとアメリカメディアが報じました。【映像】米のイラン攻撃の様子ニュースサイト「アクシオス」は26日、アメリカ中央軍のクーパー司令官がホワイトハウスなどに対し、11日から13日間連続で実施していたイランへの攻撃は「効果が限界に達した」として、攻撃の停止を進言したと伝えました。一方、残る標