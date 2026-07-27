ついに、あの作品が『日曜劇場』に帰ってきた――。7月26日にスタートした『VIVANT』（TBS系）の続編。異例となる2クール連続放送とあって、放送前から大きな期待が寄せられていた。第2クール初回は、「第11話」として放送された。国際テロ組織「テント」をめぐる任務の裏で新たな事件が発生し、堺雅人演じる乃木憂助が再び、世界を巻き込む事件へと身を投じる、壮大な物語の幕が開けた。「第11話では、前作に続いてバルカ共