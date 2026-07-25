少女の頃から映画スターを夢見て、自らを美しく磨き上げていたマリリン・モンロー。本名はノーマ・ジーン。生まれてすぐに里子に出された彼女は、母親のキスさえ知らない。父親が誰なのかもはっきりしていないという。【衝撃画像】「強引にブラウスとスカートを脱がされ、下着も…」“同居中のイケメン俳優”に襲われ号泣…10代の頃のマリリン・モンローを写真で見るマリリン・モンローはいったいどんな幼少期を過ごしたのか。