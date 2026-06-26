中洲の元No.1キャバクラ嬢が酔っ払い客に“ビンタ2発”を見舞う、まさかのシーンが公開された。

【映像】元No.1キャバ嬢が酔っ払い客に“ビンタ2発”

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

そんな彼女でも、客を選んで接客することはできない。実際の接客現場を映した映像で、男性客から「おいで」と声をかけられる乃南。その直後、男性が距離を縮めてこようとしたため、乃南は男性を押し戻し、顔に軽くビンタ2発を見舞う。

めげない男性は、立ち上がって乃南の肩に手を置くも、再び制止されて着席。「でもね、本当にきれいになったよ」という男性の言葉に、乃南は「ありがとう」と笑顔で応じるのだった。

この様子をスタジオで見ていた番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は、「たまらんすね！」「すっごい近いよ。取り調べぐらいの距離じゃない？」と思わず声をあげる。なお、その後のインタビューで、乃南は「正直に生きたい。嘘つきすぎてる」と本音をこぼすのだった。