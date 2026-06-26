中洲の元No.1キャバクラ嬢が、500万円以上をかけた整形事情を赤裸々に告白する場面があった。

【映像】中洲元No.1キャバ嬢の整形“ビフォーアフター”

6月25日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）が放送された。

今回登場したのは、歴10年のキャバクラ嬢・乃南はる（28）。九州中の美女が集まる日本屈指の歓楽街・中洲で、「キャストのレベルが高い」と評判の高級キャバクラ「CLUB escape」のオープニングキャストとして、風営法が改正（2025年6月）されるまでNo.1を牽引し続けた超人気嬢だ。

乃南は、中洲でもトップクラスの200〜300万円という月収を稼ぐが、2018年から整形を始め、現在も“維持”のためにお金を使っていることをあっけらかんと告白。この日は2万円の人中短縮ボトックスを受けるそうで、番組スタッフから「整形してるんですか？」と尋ねられると、「けっこうやってます（笑）」と答える。

さらに具体的な整形箇所について問うと、乃南は「鼻先にここ（鼻筋）の骨が入ってます」と、鼻の整形を2回行い200万円をかけたと説明。続けて「あごの骨をちょっと削る手術をしました」と、これにも120万円をかけたことを赤裸々に語った。「見た目を気にするようになって」と8年前から続けており、整形総額は500万円以上にのぼることも明かされた。