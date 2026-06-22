お笑いコンビ、見取り図の盛山晋太郎（40）が22日までにインスタグラムを更新。サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対チュニジアをメキシコ・モンテレイで現地観戦したことを報告した。

盛山は「ワールドカップ現地へ代表を応援しに弾丸でメキシコへ！」と報告し、日本代表のユニホームに“合格”と書かれたハチマキ姿で、相方のリリーとの2ショットを披露した。

そして「大勝を見届けましたので帰国します！このまま優勝まで見届けたかったけど、スウェーデン戦からテレビの前で全力応援。チャントを歌いまくって声が枯れました」と明かし、現地の様子を公開した。

さらに「そしてヒデさんとバッタリお会いしました。中田のヒデさんではなく中山のヒデさん」とつづり、スリーショットを公開。「遭遇した瞬間びっくりして勢いで『ヒデさん！！』と大きく声を出してしまったので僕の席の周りの日本人が『中田きてるぞ！？』と少しざわついてました」と明かした。

この投稿に「いいな」「めっちゃ良い試合観られて良かったね」「最高の試合見られて羨ましい」「ヒデさんとの写真も素敵です」などのコメントが寄せられている。