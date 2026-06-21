ポケモンカード公認イラストレーターとして知られる、おつまみ氏が21日、「【ご報告】今後の人生に思うところがあり、イラストレーターを引退しようと思います 今まで応援ありがとう」とXで引退を表明した。

「立場や契約上...今すぐに何かが変わるわけでは無いし、これから出るお仕事もあります 有り難いことに今後もお仕事のご相談を...と言ってくださるクライアント様には感謝です」と、即時の引退ではないと説明。「故に潔く引退！廃業！アカウント削除！って感じでは無く『半引退』的な感じだけど、約11年の中で出来た繋がりを大切にしつつ本業としてではなく、副業にシフトしつつ緩やかに影を薄くして最終的には消えていきます」と、徐々にフェードアウトしていく考えを示した。

今後については「これからもたまに何か投稿すると思うけど、その時はたくさん反応してもらえたら嬉しい 自分のことを誰も知らない環境で何が出来て、何が出来ないのかを確認したい気持ちがすごいある」と、新しい世界での挑戦を示唆。「どこか別の世界で見掛けても、初めましてとして応援＆仲良くしてくれたら嬉しいです」と呼びかけた。

おつまみ氏は、Pokemon Day2025記念アニメーション「カイリューとゆうびんやさん」で、カラースクリプトとエンディングイラストを担当している。

※Pokemon Day2025記念アニメーションのeは、アキュートアクセント付きE小文字