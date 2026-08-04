都心の繁華街にあった空き店舗が、気づいたらトレーディングカード（以下、トレカ）の販売店になっていた――そんな光景を目にしたことがある人は多いのではないだろうか。そうした一部のトレカ販売店が、反社会勢力の資金洗浄の拠点になっているという指摘がある。反社会勢力や外国人が、資金洗浄（マネーロンダリング）の拠点とすべく、店を経営している事例もあるのだという。【取材・文＝宮原多可志】【写真】小さな空き店