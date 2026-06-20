「北中米Ｗ杯・１次リーグＣ組、ブラジル代表３−０ハイチ代表」（１９日、フィラデルフィア）

ＦＩＦＡランク５位のブラジルは同８７位のハイチにＦＷマテウス・クーニャ（マンチェスターＵ）の２ゴール、ＦＷヴィニシウス・ジュニオール（レアルマドリード）の２戦連続弾で快勝し、今大会初勝利。１勝１分けで勝ち点４とし、得失点差でＣ組１位に浮上した。

Ｃ組の上位２カ国は、日本が戦っているＦ組の上位２カ国と決勝トーナメント初戦で戦う。初戦でブラジルと引き分けたモロッコがこの日、スコットランドに勝利し、ブラジルと同じく勝ち点４で２位につけている。

ＳＮＳなどでは「このブラジルと当たるの嫌ですね。けどモロッコとも当たりたくない」、「モロッコ見て『モロッコ強い・・・怖い』と思ったらやっぱりブラジルも強すぎて震える」、「両方嫌やな」、「ブラジルと当たるのが最善とはいえないな・・・たぶんまだこれ本調子じゃないし」、「どっちもやばいじゃないか」との戦々恐々の声が溢れていた。