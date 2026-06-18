高嶋ちさ子の実父、92歳にしてCDデビューしていた！次なる“野望”を語りスタジオ仰天

MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。

6月16日（火）に放送された同番組の3時間スペシャルでは、高嶋ちさ子のルーツが徹底的にひも解かれていった。

スタジオにはゲストとして、ちさ子の父で音楽プロデューサーの郄嶋弘之が登場。92歳とは思えない声量とパワフルなトークでスタジオを圧倒する弘之は、最近歌手としても大活躍しているそうで…。

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番組では、ビートルズの日本担当初代ディレクターを務めていた弘之が、まだ無名だったビートルズの一大ブームを巻き起こした戦略を明かしてスタジオは驚きに包まれる。

そんな弘之は、92歳にしてCDデビューを果たしたことも告白。コンサートを開催すれば、140席の会場のチケットが発売開始から10日でソールドアウトしたそうだ。

弘之のデビューシングル『君のいない朝がくる』は、ヒット曲『帰って来たヨッパライ』で知られるザ・フォーク・クルセダーズの元メンバーであるきたやまおさむが作詞。作曲は『UFO』『どうにもとまらない』を手掛け、弘之とも親交のある都倉俊一が担当している。

CDデビューを果たした弘之の次なる夢は、「日本レコード大賞の新人賞」を獲得すること。さらに弘之は、「考えるのは自由ですから」ということでその次の野望として、「当然紅白（歌合戦）でしょ」と自信たっぷりに宣言し、スタジオ一同を驚かせていた。