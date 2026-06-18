Ｊ１清水は１８日、ＭＦ宇野禅斗（２２）のドイツ１部の強豪・ボルシアＭＧへの完全移籍を発表した。

宇野はクラブを通じてコメントを発表。「２年前、清水エスパルスに移籍してきた時の僕は、プロサッカー選手になっただけの何もサッカーで表現できない選手でした。そんな自分をここまで育ててくれ、笑顔を思い出させてくれたのは、間違いなくこのクラブと清水エスパルスのファン・サポーターの皆さんです」と感謝。「どんな時も僕はチャレンジャーだと思っています。このチャレンジを恐れ、楽しみ、これからも成長し続けていきたいと思います」と海外挑戦への決意を語った。

青森山田高から２０２２年に町田に加入。２４年に清水へ期限付き移籍し、翌２５年に完全移籍。昨年７月には日本代表に初選出され、Ｅ―１選手権で国際Ａマッチ２試合に出場。同月の横浜ＦＣ戦で負傷し一時戦列を離れたが、その後も中心選手として存在感を示した。

今季はクラブ史上最年少で主将に就任。中盤の要としてチームをけん引し、百年構想リーグでは１７試合に出場。５月２日の京都戦ではＪ１初ゴールも記録した。

ボルシアＭＧには現在、日本代表ＦＷ町野修斗（２６）、ＤＦ高井幸大（２１）が所属。昨年８月まで日本代表ＭＦ板倉滉（２９）も所属しており、日本人にもなじみのある名門だ。

清水で大きく成長を遂げた２２歳が、ドイツの舞台へ羽ばたく。

◆宇野 禅斗（うの・ぜんと）２００３年１１月２０日、福島出身。２２歳。青森山田中では、３年時に全国準Ｖ。青森山田高では２年から主力に定着し、２０年度の全国選手権準優勝に貢献。３年時にはＵ―１８日本代表候補に選出された。２２年に町田入団。２４年、清水に移籍。昨年７月のＥ―１選手権でＡ代表デビューし、国際Ａマッチは２試合出場。１７５センチ、７５キロ。利き足は右。