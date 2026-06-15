反町隆史主演「GTO」マサル役・山崎裕太が出演決定 98年版・「リバイバル」に続き
【モデルプレス＝2026/06/15】俳優の山崎裕太が、俳優の反町隆史主演の7月20日からスタートするドラマ『GTO』（カンテレ・フジテレビ系／月曜よる10時）に出演することが決定した。
【写真】98年放送「GTO」反町隆史＆松嶋菜々子夫婦・小栗旬・窪塚洋介ら26年ぶり再集結ショット
山崎が演じる渡辺マサルは、1998年版では第1話の冒頭から登場。ゲームセンターで遊ぶ鬼塚からカツアゲしようとするも返り討ちにあい、その後、同級生・水樹ナナコのために、関係が冷え切った（生徒の）両親の部屋を隔てる壁を鬼塚がハンマーで壊す姿に感化され、鬼塚の最初の“友達”となった生徒の1人だ。やんちゃながらも仲間思いな一面を持ち、鬼塚と軽快なやり取りを交わしながら物語を引っ張り、視聴者からも愛された人物である。
さらに2024年放送の『GTOリバイバル』にも再登場。池内博之演じる村井国雄とともに居酒屋で働き、ドラマ内で鬼塚とかつての教え子たちが再会するシーンは、1998年版からのファンの胸を熱くした。
そして、今夏放送の2026年版では、マサルが三度、反町演じる鬼塚と共演することになる。今作では、配達員として働くマサルと偶然再会した鬼塚が、マサルの紹介で「私立誠進学園」の教員採用試験を受けることになるのだ。
かつて鬼塚に導かれ、成人となった教え子・マサルが、28年の時を経て、鬼塚が担任を務めるクラス、そして物語にどうような影響を与えていくのか。（modelpress編集部）
今回は僕らの時代の『GTO』を作り上げていただいた中島（悟）監督と遊川（和彦）さんの脚本で、『GTOリバイバル』の時からより一層、“当時のGTO”感が増し増しになっていて、現場で反町さんと「これこれー！」って感じで和気藹々（あいあい）と楽しませていただいてます！この現場に来ると、年齢を重ねても反町さんはやっぱり鬼塚だし、僕もマサルになるし、今作もグレートな作品になると思ってます！前作のファンの方々にたくさんのサプライズが届く作品になっていますので、ぜひ楽しんでください！
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◆「GTO」マサル役・山崎裕太出演決定
山崎が演じる渡辺マサルは、1998年版では第1話の冒頭から登場。ゲームセンターで遊ぶ鬼塚からカツアゲしようとするも返り討ちにあい、その後、同級生・水樹ナナコのために、関係が冷え切った（生徒の）両親の部屋を隔てる壁を鬼塚がハンマーで壊す姿に感化され、鬼塚の最初の“友達”となった生徒の1人だ。やんちゃながらも仲間思いな一面を持ち、鬼塚と軽快なやり取りを交わしながら物語を引っ張り、視聴者からも愛された人物である。
そして、今夏放送の2026年版では、マサルが三度、反町演じる鬼塚と共演することになる。今作では、配達員として働くマサルと偶然再会した鬼塚が、マサルの紹介で「私立誠進学園」の教員採用試験を受けることになるのだ。
かつて鬼塚に導かれ、成人となった教え子・マサルが、28年の時を経て、鬼塚が担任を務めるクラス、そして物語にどうような影響を与えていくのか。（modelpress編集部）
◆山崎裕太コメント
今回は僕らの時代の『GTO』を作り上げていただいた中島（悟）監督と遊川（和彦）さんの脚本で、『GTOリバイバル』の時からより一層、“当時のGTO”感が増し増しになっていて、現場で反町さんと「これこれー！」って感じで和気藹々（あいあい）と楽しませていただいてます！この現場に来ると、年齢を重ねても反町さんはやっぱり鬼塚だし、僕もマサルになるし、今作もグレートな作品になると思ってます！前作のファンの方々にたくさんのサプライズが届く作品になっていますので、ぜひ楽しんでください！
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