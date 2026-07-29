7月8日に放送された『情報ライブ ミヤネ屋』（読売テレビ系）では、京都府が49億円もの税金を使って“あるホテル”を購入する見通しであることが報じられた。府民からは賛否の声が続出している。【写真】「回収できる?」49億円で購入したホテルの“庭園”が美しすぎる京都府が取得するホテルは映画『国宝』のロケ地にも使用京都府が取得する方針を明らかにしたのは、2023年に閉鎖された旧御所西京都平安ホテル。京都御所のすぐ