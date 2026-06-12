日本時間6月10日、ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）のワールドプレミアがアメリカ・ロサンゼルスで開催され、女優の広瀬アリスがレッドカーペットに登場。今作に初登場する新キャラクター・リリーパッドの日本語版声優を務めることが発表された。

【写真】「さらに痩せたような…」鎖骨くっきり、広瀬アリスの最新近影

「めっちゃ痩せてる」自撮りに心配の声

おもちゃの世界を舞台に、人間とおもちゃの絆を描いてきた同シリーズ。広瀬が演じるリリーパッドは、内気な少女ボニーのもとにやってくる最先端タブレットのキャラクターだ。多彩な声の表現や感情の揺れが求められる役どころで、US本社によるオーディションを経て広瀬が抜擢されたという。

「会場には大勢のファンが集まり、シリーズ1作目からウッディ役を務めるトム・ハンクス、バズ・ライトイヤー役のティム・アレンのほか、『君はともだち』などシリーズ全作品の音楽を手がけてきた作曲家ランディ・ニューマン氏も姿を見せました。さらに、本作のために書き下ろされた新曲『I Knew it, I Knew You』を歌うテイラー・スウィフトがサプライズで登場するなど、大いに盛り上がっていました」（映画誌ライター）

世界初上映の瞬間に立ち会った広瀬は、「興奮が冷めやらないです…！ 小さいころから見ていたからこそ、ほろりと泣いてしまいました」とコメント。さらに「終わって“良かったね〜”ってなってたところに幕が上がって、テイラー・スウィフトが弾き語りをして、『君はともだち』のランディがまさかの生演奏をしてくださって、とんでもないサプライズでした！」と、興奮気味に振り返っていた。

この日、広瀬は自身のX（旧ツイッター）でも《LAでもナイス肩幅〜》とユーモアたっぷりに綴り、胸元が大きく開いた白のドレス姿の自撮りショットを公開。美しいデコルテが際立つ装いに、耳元にはリリーパッドのイメージカラーであるグリーンのアクセサリーを合わせ、髪はすっきりとまとめていた。

この投稿には、「めっちゃ綺麗」「ナイス鎖骨です」といった称賛の声が上がる一方で、ファンが注目したのは広瀬の“細さ”だった。コメント欄には「すごい痩せました？」「元々細いのにさらに痩せたような…」「めっちゃ痩せてる」「忙しいと思いますが、しっかり食べてくださいね」「痩せて見えるけど大丈夫？」など、体調を気遣う声が相次いでいる。

「広瀬さんといえば、2022年に多忙による体調不良で一時休養を発表し、同年9月に出演予定だった舞台『薔薇とサムライ2―海賊女王の帰還―』を降板したことも。その後、2025年5月には『女性セブン』で元KAT-TUNの赤西仁さんとの交際が報じられましたが、今年4月には昨年末で破局していたことが『スポーツ報知』などで伝えられていました。今回のX更新は約3か月ぶりで、広瀬さんの近況を気にかけていたファンも多かったようです」（芸能ライター）

久々の自撮りショットを披露した広瀬。ファンから寄せられた温かいエールを力に、今後のさらなる活躍にも期待したい。