＜義母の矛盾＞嫁には攻撃的なのに息子には甘々。疎遠にしたら義母が急に老け込んでしまい…？
義母との関係に悩む声は少なくありません。ときに義母の言動に矛盾を感じ、戸惑うケースもあるようです。今回の投稿者さんが感じたのも、まさにその違和感でした。
『嫁にはしつこく顔見せを要求してヒステリーも起こしていたのに、疎遠になったらパタリとなくなった。一方で旦那には「ムリして顔を見せなくていいよ」と言う』
さらに荷物が届いたという連絡ひとつ取っても、嫁には「荷物が届いたら連絡は当たり前」と厳しく求める一方で、息子には「連絡はしなくていい」と言うなど、対応は真逆です。「自分のことが嫌いだから攻撃していただけでは」とも考える投稿者さん。義母は疎遠後に落ち込み、一気に老けたそうです。義母の不可解な態度に対して、ママたちからはさまざまな意見が寄せられました。
まず見られたのは、息子とだけ良好な関係を築きたいのかもしれないとの意見です。
『息子には嫌われたくない、迷惑かけたくない』
『息子は可愛い存在。だから負担になることはしたくない』
血のつながりのある息子と、あとから家族になった嫁。この違いが、無意識のうちに態度の差として表れている可能性は否定できません。息子に対しては「良い母でありたい」という思いが強く働いていることも考えられます。
嫁は攻撃の対象。気づかいも当然と思っているのでは？
一方で、嫁に対しては遠慮のない義母の言動が目立つようです。こうした関係性の背景には、嫁は格下の人との意識があるのかもしれません。
『嫁には常に敬ってほしい、気をつかってほしいという意識があるのでは』
『他人である嫁はうちの息子と結婚した以上、私に礼を尽くせって感じ？』
『無意識下で嫁をつかってストレス発散』
さらに、こんな厳しい見方もありました。
『嫌いだから嫁を攻撃したいだけでは』
『自分も義母にいびられてきた経験があり、その再現をしている可能性もある』
実際、疎遠になったことで義母が一気に老けた点からも、「嫁に絡むこと」自体が目的になっていた可能性がありそうです。
義母はなぜ、息子に同じことをしないのか
投稿者さんの最大の疑問は、「なぜ息子には同じようにしないのか」という点でした。たしかに、息子に会いたいのであれば、同じようにしつこく要求してもおかしくはありませんが、実際にはそうしていません。この点については、
『息子に嫌われるリスクを理解している』
『嫁には嫌われても構わない。でも息子には1ミリも嫌われたくないから行動を抑えている』
『優しい母でいたいから、息子の前では本音を出さない』
という意見が見られました。嫁には強く出ても関係が壊れても構わない。しかし息子との関係は絶対に失いたくない。そのため、無意識のうちに行動をコントロールしている可能性があります。結果として、その歪みが「嫁への攻撃」という形で表れてしまっているのかもしれません。
既に疎遠となった義母。老け込んだのは心配だけど…？
では、このような義母とどう向き合えばよいのでしょうか。挙がったのは、シンプルな答えでした。
『0か100かの性格なのでは？ 嫁のことは嫌いなのだろうけれど、義母は義母でしっかり線引きした。息子夫婦から歩み寄ってほしい気持ちはあるかもしれないけれど、大人しくしていてくれるならそのまま知らん顔でいいのでは』
『義母の心理面を考える時間がもったいない』
『疎遠で困っていないなら、そのままでいい。たぶん義母との関係修復はムリ』
ムリに理解しようとするよりも、距離を保つことを優先する。その方が精神的な負担を減らせるという考え方です。
人の心理には、外から見ただけでは理解しきれない複雑さがあります。しかし、すべてを理解する必要はありません。大切なのは、自分が穏やかでいられる距離を見つけること。その選択こそが、長い人間関係のなかで自分を守る力になっていくのではないでしょうか。