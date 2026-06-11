この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメ系YouTubeチャンネル「山崎NANA」が、「【すき家】すき家でラーメンが新登場！牛丼と味噌ラーメンセットを食べてみた正直な感想。【爆食】」を公開した。動画では、すき家で新発売された「牛丼とん汁みそらーめんたまごセット」を実食し、牛丼店で味わえる新感覚のラーメンとそのボリューム感をレポートしている。



すき家を訪れた山崎は、食前に抹茶味の「Sukiシェイク」を楽しんだ後、お目当てのセット（850円）と対面。すき家の豚汁を食べるのは人生初だというが、具だくさんの豚汁の中に麺が入っているという未知の組み合わせに期待を膨らませる。実際に麺をすすると、「クセのないシンプルなストレート細麺」だと表現し、どんなメインにも合うと太鼓判を押した。スープについては、2種類の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレが使われており、通常の豚汁よりもコク深く「ラーメンナイズドされた豚汁」だと驚きを見せている。



続いて、つゆだく・ねぎだくにカスタマイズした牛丼に卵の黄身を乗せて実食。甘じょっぱい牛丼と濃厚な黄身の絡みを絶賛しつつ、味噌ラーメンのニンニクで刺激された食欲のままに牛丼をかきこむ食べ方を「これ最強」と表現した。中盤では、ラーメンに七味唐辛子を投入して味変を行い、味噌の深い味わいを一層引き立たせるなど、食通ならではの楽しみ方も披露している。



「牛丼の締めに具だくさん味噌ラーメンが食べられるって控えめに言って超贅沢」と語る通り、大満足の完食劇となった。牛丼とラーメンの両方を存分に楽しみたい時に、ぜひ自身の舌で確かめてみてはいかがだろうか。