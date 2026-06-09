おととい未明、鳥取市内で白い煙をまき散らす自転車が、警察から逃走を図っている際に乗用車と衝突しました。10代の少年が意識不明の重体となり、自転車を運転していた人物は未だ逃走中です。

【写真で見る】一体なぜ？ 消火器で白い煙をまき散らす2人乗り自転車

消火器を噴射しながら…2人乗り自転車が乗用車と衝突

真夜中の交差点を白い煙のような物をまき散らしながら走り回る2人乗りの自転車。パトカーがサイレンを鳴らしながら自転車を追っていきます。

白い煙の正体は“消火器”です。

おととい未明、鳥取市内で警ら中の覆面パトカーが、消火器を噴射しながら走行していた2人乗りの自転車を発見。逃走を図る自転車に対し、警察はおよそ300メートルにわたり追跡し制止を求めましたが、自転車が交差点に進入した際、乗用車と出会い頭に衝突しました。

この事故で自転車の後ろに同乗していた10代の少年が意識不明の重体。自転車を運転していた人物は現場から逃走していて、警察は行方を追うとともに詳しい事故の状況を調べています。