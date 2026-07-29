「なにわの風」と自称し、車上荒らしなどを繰り返していたとみられる男らが逮捕されました。岩井勝平容疑者（42）と三浦和基容疑者（36）は5月、東京・港区のトレーニングジムからパソコンなどを盗んだほか、同じ日に新宿区内で高級外車からサングラスなどを盗んだ疑いが持たれています。2人は調べに対して黙秘していますが、三浦容疑者は見張り役、岩井容疑者が実行役として現場周辺で同様の犯行を30分ほどの間に4件繰り返したと