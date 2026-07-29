震度6強を観測した熊本県八代市にある日本製紙八代工場では、煙突が折れて崩落しました。【写真を見る】日本製紙八代工場で煙突崩落従業員ら11人閉じ込め 2人救助も心肺停止、9人安否不明【熊本・八代市で震度6強】熊本県と熊本県警によりますと、八代工場の1階部分と2階部分で、従業員ら11人が閉じ込められたということです。このうち2人が救助されましたが心肺停止の状態で、ほかの9人の安否についてはわかっていません。