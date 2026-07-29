去年、東京・港区の個室サウナ店で夫婦が死亡した事故を受け、港区が区内のサウナ施設を調査したところ、8カ所の施設で非常用ブザーが作動せず、指導を行ったことがわかりました。去年12月、港区赤坂の個室サウナ店で夫婦がサウナ室に閉じ込められ死亡した事故では、ドアの開閉ができず非常用ブザーが作動しなかったとみられています。港区は事故を受け、今年4月末までに区内すべてのサウナ施設を調査したところ、16の施設で非常用