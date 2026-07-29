熊本県で震度7を観測した地震の影響で、九州では熊本県を中心におよそ8万4000戸で断水が発生しています。国土交通省によりますと、熊本県できょう（29日）午前6時時点で断水が確認されているのは、▼熊本市のおよそ2万戸、▼八代市のおよそ1万8千戸、▼宇土市のおよそ1万戸などで、熊本県内で断水が確認されている自治体は11市町に及んでいます。また、長崎県・南島原市、佐賀県・太良町でもあわせて300戸ほどの断水が確認されてい