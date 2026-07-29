札幌・中央警察署は2026年7月28日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の疑いで、札幌市中央区の無職の男（25）を逮捕しました。男は共犯者らと共謀して、2025年10月25日、札幌市中央区南4条西3丁目の飲食店で風俗営業の許可を受けずに、女性従業員に男性客の接待をさせるなどしたほか、18歳未満の女性従業員に客を接待させた疑いが持たれています。2025年11月7日、薄野交番に「飲み屋で働いているがやめさせても