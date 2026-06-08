「彼らは非常に優れている」オランダ代表DFはW杯で戦う日本をどう見ている？「好成績を収められるだけの十分なクオリティがある」
北中米ワールドカップのグループステージで日本代表と戦うオランダ代表は現地６月８日、アメリカで開催される国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦する。
３日に行なわれたアルジェリア戦は０−１で敗戦。このウズベキスタン戦がW杯前最後のゲームとなる。
そんななか、オランダメディア『VI』によれば、ウズベキスタン戦に向けた記者会見に登壇したDFミッキー・ファン・デ・フェンは、「気分は良い。トレーニングは非常に充実している。本当に暑いけど、この気温の中で今トレーニングできるのは良いことだ」と話す。
またGS初戦で戦う日本については「彼らは非常に優れている。W杯で好成績を収められるだけの十分なクオリティがある」と述べている。
14日に行なわれる日本戦でオランダはどんな戦いを見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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またGS初戦で戦う日本については「彼らは非常に優れている。W杯で好成績を収められるだけの十分なクオリティがある」と述べている。
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