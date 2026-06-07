【Wヒーロー夏映画】映画でしか見られない限定新フォーム公開！
2026年7月24日（金）公開となる『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』。映画でしか見ることのできない限定新フォームが公開された。
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ！
このたび、スクリーンでしか見ることのできない、映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画2026』限定フォームが公開された。
映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫（よろずばく）が変身する新フォーム ”仮面ライダーゼッツエージェンドリーム” が登場。
先週遂にエージェント全員集合を果たすことが解禁された極秘防衛機関 CODE。その全員の ”夢の力” を駆使して戦う、まさに奇跡の姿だ。最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬／曽野舜太〈M！LK〉）との戦いの中で莫が手に入れる、カラフルで強い存在感を放つ ”ゼッツエージェンドリームドライバー” を用いて変身することができる本フォーム。
白と鮮やかなエメラルドグリーンを基調とし、神々しいゴールドの装甲がその壮大さとクールさを際立たせ、圧倒的なオーラを感じさせるデザインに仕上がっている。特別感がありながらも、その色味からどこか ”仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト” も感じさせるようなこの姿は、莫のエージェントとしてのこれまでの積み重ねを表しているかのようだ。
テレビシリーズの中でも莫がずっと憧れ、悩み、向き合い続けた ”エージェント” という言葉を遂に冠した本フォーム。未知なる力で、夢の世界を脅かす強大な敵・仮面ライダー夢現にどのように立ち向かっていくのか。映画ならではのスケールで描かれる大注目のフォームとなっている。
更に映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からは、弩城怜慈（どきれいじ）が蒸着する新フォーム ”ギャバン・インフィニティ・アポロン” の姿が明らかになった。
これまで使用する武器の変化はあっても、フォーム自体に変化は無かったギャバン。劇場版で遂に最新フォームへの進化を果たす。最凶の敵・ギャバンキラー（長谷誠／高橋努）との苛烈を極める死闘の中、相棒であるゲキドーエモルギーが強大なエモルギア ”ゲキドーエモルギー・アポロン” へ。その力を全身に纏い、怜慈は限界を超えた新たな姿 ”ギャバン・インフィニティ・アポロン” へと蒸着を遂げる。
公開されたスチールからは、左胸からあふれ出た炎がまるで燃え盛る魂のように、肩から全身へ、更には体の外までも輪を描いて光っていることがわかります。烈々たる炎と、それを映えさせるメタリックレッドのコンバットスーツは、怜慈の熱い心をそのまま体現したかのようなデザインだ。
ゲキドーエモルギー・アポロンは、怜慈のどんな感情から生まれたものなのか。なぜ怜慈はギャバン・インフィニティ・アポロンに蒸着するに至ったのか。そしてテレビシリーズでの姿と大きく異なるこのフォームは、果たしてどのような激闘を繰り広げるのか――！ その迫力ある姿を、ぜひスクリーンで目に焼き付けてほしい。
莫と怜慈の限界突破により成される映画限定フォームー。
二人のヒーローが挑む壮絶な戦いの行方とは！？ この夏、ヒーローたちの熱い戦いをお見逃しなく。
＞＞＞限定新フォームをチェック！（写真4点）
映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会
（C）石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
このたび、スクリーンでしか見ることのできない、映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画2026』限定フォームが公開された。
映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫（よろずばく）が変身する新フォーム ”仮面ライダーゼッツエージェンドリーム” が登場。
先週遂にエージェント全員集合を果たすことが解禁された極秘防衛機関 CODE。その全員の ”夢の力” を駆使して戦う、まさに奇跡の姿だ。最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬／曽野舜太〈M！LK〉）との戦いの中で莫が手に入れる、カラフルで強い存在感を放つ ”ゼッツエージェンドリームドライバー” を用いて変身することができる本フォーム。
白と鮮やかなエメラルドグリーンを基調とし、神々しいゴールドの装甲がその壮大さとクールさを際立たせ、圧倒的なオーラを感じさせるデザインに仕上がっている。特別感がありながらも、その色味からどこか ”仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト” も感じさせるようなこの姿は、莫のエージェントとしてのこれまでの積み重ねを表しているかのようだ。
テレビシリーズの中でも莫がずっと憧れ、悩み、向き合い続けた ”エージェント” という言葉を遂に冠した本フォーム。未知なる力で、夢の世界を脅かす強大な敵・仮面ライダー夢現にどのように立ち向かっていくのか。映画ならではのスケールで描かれる大注目のフォームとなっている。
更に映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からは、弩城怜慈（どきれいじ）が蒸着する新フォーム ”ギャバン・インフィニティ・アポロン” の姿が明らかになった。
これまで使用する武器の変化はあっても、フォーム自体に変化は無かったギャバン。劇場版で遂に最新フォームへの進化を果たす。最凶の敵・ギャバンキラー（長谷誠／高橋努）との苛烈を極める死闘の中、相棒であるゲキドーエモルギーが強大なエモルギア ”ゲキドーエモルギー・アポロン” へ。その力を全身に纏い、怜慈は限界を超えた新たな姿 ”ギャバン・インフィニティ・アポロン” へと蒸着を遂げる。
公開されたスチールからは、左胸からあふれ出た炎がまるで燃え盛る魂のように、肩から全身へ、更には体の外までも輪を描いて光っていることがわかります。烈々たる炎と、それを映えさせるメタリックレッドのコンバットスーツは、怜慈の熱い心をそのまま体現したかのようなデザインだ。
ゲキドーエモルギー・アポロンは、怜慈のどんな感情から生まれたものなのか。なぜ怜慈はギャバン・インフィニティ・アポロンに蒸着するに至ったのか。そしてテレビシリーズでの姿と大きく異なるこのフォームは、果たしてどのような激闘を繰り広げるのか――！ その迫力ある姿を、ぜひスクリーンで目に焼き付けてほしい。
莫と怜慈の限界突破により成される映画限定フォームー。
二人のヒーローが挑む壮絶な戦いの行方とは！？ この夏、ヒーローたちの熱い戦いをお見逃しなく。
＞＞＞限定新フォームをチェック！（写真4点）
映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会
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（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
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