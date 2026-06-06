絶望的な春先から佐々木朗希はなぜ甦った？ 「メジャーで通用しない」と断じられた怪物を変えた名脇役との二人三脚の改造計画
地道なトレーニングを淡々とこなす姿が見られる佐々木(C)Getty Images
悩んだ怪物の変化のキッカケとなったマンツーマン指導
日本の“怪物”が、ようやく進化の片鱗を見せ始めている。
去る5月31日のフィリーズ戦に先発登板した佐々木朗希（ドジャース）は、観ている者の胸をすくような快投を見せた。2回はアレク・ボームに4シームを狙い打たれてソロ本塁打を被弾したが、失点はこの1点のみ。今季自己最速の100.4マイル（約161.5キロ）を投げ込むなど、投球の生命線であった4シームのキレが増し、6回途中（84球）で、被安打3、1失点と投げ切った。
【動画】佐々木朗希、フィリーズ打線を直球と変化球で三振を奪うシーン
開幕前の混乱状況を思えば、大きな進歩と言えよう。ワールド・ベースボール・クラシック参加を辞退してまで挑んだ春先のオープン戦での佐々木は乱調続き。フォームの修正など微調整を繰り返した4登板（計8回2／3）で、防御率15.58、WHIP2.77、与四球率15.58、被OPS1.043と散々な内容に終始した。
開幕後も内容は安定しなかった。4月も防御率7.23、WHIP1.88と精彩を欠き、一部の識者から「メジャーでは通用しない」とマイナーでの再調整を論じられた。それでも試行錯誤を繰り返した佐々木にとって、大きな変化を生むキッカケとなったのは、フィジカルトレーナーのトラビス・スミス氏とマンツーマンで実施したトレーニングだった。
いわば、フィジカル強化のプロフェッショナルの目には、佐々木の“欠陥”は明らかだった。米紙『New York Post』の取材に応じたスミス氏は「彼は非常に優れた身体能力を持っているが、その反面で筋力が弱点だった」と指摘。肉体改造に着手した際の本人とのやり取りを告白している。
「彼が最初に僕の所へ来た時、『これが僕のプログラムで、これまでにやってきたことだ』と練習メニューを見せてくれた。そこで僕らが彼に必要なものを具体的に提供し、彼に合わせてメニューを調整したことが、一番大きな違いを生んだと思う。ほとんどの筋力トレーニングは型にはまった者が多くて、あまり具体的ではない。でも、僕らは具体的に実行できたんだ」
当初は「用心深かった」という佐々木にスミス氏は下半身強化、肩周辺の筋力の安定、段階的な負荷管理を組み込んだ個別プログラムを作成。公称187ポンド（約85キロ）の体重が18ポンド（約8キロ）も増えたことで、本人も「負荷をかけても痛みを感じず、投球技術にも影響しないこと」を理解し始めたという。
100マイル（約160.9キロ）を超える真っすぐを投じられるようになった佐々木は、かつてのような力勝負を見せるようにもなった(C)Getty Images
時間はかかった。それでも見た目にも表れ始めた肉体改造の成果は、当人を悩ませていた投球フォームのメカニックにも好影響を生んでいた。
スミス氏が「一番重要だったのは一貫性。そして何よりも彼自身にパフォーマンス向上に役立っていることを理解させることが、非常に重要だった」という段階的なトレーニングによって筋力が増加。それによってフォームが安定しだしたためだった。投手コーチを務めるマーク・プライアー氏も「ロウキとトラビスは膨大な時間を費やし、身体と筋力の再構築に取り組んできた。その努力が実を結び始めている」と認めている。
決して大胆な改革を講じたわけではない。あくまでロッテ時代から取り組んでいたフィジカルトレーニングを改良し、己に負荷をかける地道なトレーニングを重ねたに過ぎない。それでも「こんなに一気に上がるとは思っていませんでした」という佐々木の声色は明るいという。
何よりも佐々木の変化に喜びを隠さないのは、怪物の再建を託されたスミス氏だ。「彼に僕らのプロセスを受け入れてもらって、毎日継続して取り組んでもらうことが重要だった」と振り返る“名わき役”は、こう語っている。
「今、ロウキは確固たる基盤を築いており、それをどう活用すべきかを理解している。もう本来の自分を取り戻しつつあるし、以前よりも少しリラックスしているね」
一時は4シームの平均球速が96.1マイル（約154.6キロ）にまで落ち込み、力勝負ができずに苦しんだ。しかし、徐々に真っすぐもロッテ時代に異彩を放った当時の力を取り戻し始めている。
ようやく真価を発揮し始めた佐々木朗希。今、もがき苦しんできた天才が投じる剛速球には、傍らで支えてきた人々の熱き想いも乗っている。