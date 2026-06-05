【最新映画ランキング】『スター・ウォーズ』2週連続1位防衛！『箱の中の羊』『モノノ怪 蛇神』『TOKYO BURST』新作3本ランクイン
今週(2026年5月29日〜5月31日)の映画動員ランキングは、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2週連続で1位を獲得。2位『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』、3位『プラダを着た悪魔2』、4位『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』も順位をキープし、上位陣の盤石ぶりが際立つ結果に。新作組は、5位に是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』、6位『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』、8位『TOKYO BURST-犯罪都市-』が初登場した。今週末に何を観るか迷っている人は、最新のTOP10をチェックしてみてはいかが。
【画像】2週連続1位を獲得した『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』
■10位：『ひつじ探偵団』(公開日：2026年5月8日)
ヒュー・ジャックマン主演の異色のミステリー映画が、公開4週目を迎えても10位の座を堅守。羊飼いジョージの不審な死を解明すべく、最も賢いリーダー・リリーを先頭に羊たちが犯人捜しに乗り出す物語が描かれる。SNSでは「コメディのつもりで油断してたら、後半じわじわ泣かされた」「今年のダークホース、確定」といった声も寄せられ、口コミでじわりと支持を広げている様子。ジュリア・ルイス＝ドレイファス、パトリック・スチュワートら、羊の声を担当する豪華な声優陣の妙演も見逃せない。
■9位：『映画 正直不動産』(公開日：2026年5月15日)
山下智久さん主演で人気ドラマを映画化した話題作が、先週6位から9位へとランクダウン。「嘘がつけない」体質になった登坂不動産のエース・永瀬財地が、海外不動産投資詐欺、元同僚ブローカーによる大規模開発計画、ライバル社・ミネルヴァ不動産の悪質な地上げなど、業界に渦巻く難題に正直さだけを武器に立ち向かう。一部劇場で実施中のMX4D上映では、永瀬の周りに吹き荒れる“突風”の演出がさらにスケールアップ。座席が動き、風や香りが連動する体感型上映で、まるで作品世界に入り込んだような臨場感が味わえる。
■8位：『TOKYO BURST-犯罪都市-』(公開日：2026年5月29日)
マ・ドンソクさん主演の韓国映画『犯罪都市』シリーズをユニバース化した日韓合作のクライムアクションが、初登場8位にランクイン。歌舞伎町を舞台に、新人刑事・相葉四郎と韓国警察庁のエリート刑事チェ・シウが即席のバディを組み、国際指名手配犯・村田蓮司率いる犯罪集団を追う物語。相葉を水上恒司さん、チェ・シウをユンホ(東方神起)さん、村田を福士蒼汰さんが演じる。メガホンをとるのは『ナイトフラワー』の内田英治監督。本家のマ・ドンソクさんがアソシエイトプロデューサーとして名を連ねている点にも注目したい。
■7位：『SAKAMOTO DAYS』(公開日：2026年4月29日)
集英社「週刊少年ジャンプ」連載の人気コミックを、Snow Manの目黒蓮さん主演で実写化した話題作が、先週5位から7位へ。累計動員184万人、興収25億円を突破した。史上最強と恐れられた殺し屋・坂本太郎は、コンビニ店員の葵に一目ぼれして引退。店長として暮らしていたが、突如10億円の懸賞金がかけられ世界中から刺客に狙われる。推定体重140キロの坂本と、本気モードで痩せ細る坂本を、目黒さんが特殊メイクで演じ分ける。相棒・朝倉シン役に高橋文哉さん、ORDERの南雲役に北村匠海さんと、共演陣も豪華だ。
■6位：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』(公開日：2026年5月29日)
2006年にフジテレビ「ノイタミナ」枠で放送されたオムニバスアニメ『怪 〜ayakashi〜』の「化猫」から派生した『モノノ怪』。その劇場版アニメシリーズ3部作の完結編が、初登場6位にランクイン。退魔の剣を携えた薬売りと唐傘・火鼠との死闘を経て、平穏が訪れたかに見えた大奥に、最恐のモノノ怪・蛇神が姿を現す。御台所・幸子が世継ぎを失う悲劇から始まり、大奥に隠され続けてきた最大の秘密に迫る物語が展開する。和紙テクスチャを活用した絵巻物のように絢爛豪華な世界観と、外連味あふれる立ち回りが織りなす高密度な映像が見どころ。総監督は中村健治さん、声の出演は神谷浩史さん、種粼敦美さん、入野自由さんら。
■5位：『箱の中の羊』(公開日：2026年5月29日)
『怪物』『万引き家族』の是枝裕和監督が、綾瀬はるかさんと千鳥・大悟さん主演で描く最新作が、初登場5位にランクイン。建築家の音々と工務店2代目社長の健介が、2年前に亡くした息子・翔の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる近未来の物語。喜んで迎える音々と戸惑いを隠せない健介、それぞれが抱える息子の死への想いがあらわになっていく。翔役には200人以上のオーディションから選ばれた耼木里夢さんを抜てき。第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作で、タイトルは『星の王子さま』の一節に由来している。
■4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
国民的アニメ『名探偵コナン』劇場版第29作が4位を堅守し、累計動員865万人、興収127億円を突破。「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいを舞台に、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」と酷似する黒いバイク「ルシファー」をめぐる事件に挑む。鍵を握るのは、神奈川県警交通機動隊・萩原千速。2026年5月29日からは4DX版が「4DX 超限界突破上映」に切り替わり、モーションのスピード感が約1.5倍に強化された。バイク特有のコーナリングや風圧、エンジンの鼓動までリアルに体感できる究極のライディング体験が楽しめる。
■3位：『プラダを着た悪魔2』(公開日：2026年5月1日)
2006年の大ヒット作『プラダを着た悪魔』20年ぶりの続編が3位を維持。公開を重ね累計動員300万人、興収45億円に迫る勢いだ。カリスマ編集長ミランダのもとで奮闘した元アシスタントのアンドレアが、報道記者を経て古巣の「ランウェイ」へ復帰。それぞれの夢と野望が交錯し、事態は思わぬ方向へ転がっていく。メリル・ストリープさん、アン・ハサウェイさんら前作の面々が再集結。「怒涛の展開にスカッとした」「働くすべての人たちにオススメしたい」と、SNSでも反響を呼んでいる。
■2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』(公開日：2026年4月24日)
世界興収13億ドル超を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のシリーズ第2作が2位をキープ。累計動員518万人、興収71億円を突破し、2026年度公開の洋画作品として記録を更新中だ。双子の配管工マリオとルイージが、新たな相棒ヨッシーやクッパJr.らと宇宙を舞台にした冒険へ飛び出す。吹替版は宮野真守さん、志田有彩さんら前作のキャストが続投。2026年6月5日(金)からは入場者プレゼント第4弾として、「Nintendo Today!」で配信中の40種のデジタルカードから5種を実物化したキャラクターカードセットが全国の劇場で配布される。
■1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(公開日：2026年5月22日)
『スター・ウォーズ』シリーズ約7年ぶりの劇場長編が、週末3日間で動員24万3000人、興収4億2500万円を記録し、2週連続で1位を獲得。累計動員は89万人、興収15億円を突破した。『ジェダイの帰還』後の銀河を舞台に、強大なフォースを秘めた孤児グローグーを守る賞金稼ぎマンダロリアンの旅を描く。大ヒットの背景にあるのは、シリーズ初体験の観客までも虜にする“銀河一キュート”なグローグーの存在感。大きな瞳でマンダロリアンを見つめる姿、小さな体で頑張る仕草、フォースの力とのギャップ…「かわいい」だけでは言い表せない唯一無二の魅力を放っている。
今週は新作3本がランクインし、上位陣の盤石ぶりとあわせてラインナップの幅広さが際立つ1週間となった。是枝裕和監督の人間ドラマ、3部作完結を迎えるダークファンタジー、日韓合作のハードボイルドなクライムアクション。さらに上位ではシリーズ続編の話題作が群雄割拠する状況だ。家族で笑うもよし、尖った一本に浸るもよし。ランキングを参考にしながら、劇場で今の気分に合う作品を楽しんでみてほしい。
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(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会
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■10位：『ひつじ探偵団』(公開日：2026年5月8日)
ヒュー・ジャックマン主演の異色のミステリー映画が、公開4週目を迎えても10位の座を堅守。羊飼いジョージの不審な死を解明すべく、最も賢いリーダー・リリーを先頭に羊たちが犯人捜しに乗り出す物語が描かれる。SNSでは「コメディのつもりで油断してたら、後半じわじわ泣かされた」「今年のダークホース、確定」といった声も寄せられ、口コミでじわりと支持を広げている様子。ジュリア・ルイス＝ドレイファス、パトリック・スチュワートら、羊の声を担当する豪華な声優陣の妙演も見逃せない。
■9位：『映画 正直不動産』(公開日：2026年5月15日)
山下智久さん主演で人気ドラマを映画化した話題作が、先週6位から9位へとランクダウン。「嘘がつけない」体質になった登坂不動産のエース・永瀬財地が、海外不動産投資詐欺、元同僚ブローカーによる大規模開発計画、ライバル社・ミネルヴァ不動産の悪質な地上げなど、業界に渦巻く難題に正直さだけを武器に立ち向かう。一部劇場で実施中のMX4D上映では、永瀬の周りに吹き荒れる“突風”の演出がさらにスケールアップ。座席が動き、風や香りが連動する体感型上映で、まるで作品世界に入り込んだような臨場感が味わえる。
■8位：『TOKYO BURST-犯罪都市-』(公開日：2026年5月29日)
マ・ドンソクさん主演の韓国映画『犯罪都市』シリーズをユニバース化した日韓合作のクライムアクションが、初登場8位にランクイン。歌舞伎町を舞台に、新人刑事・相葉四郎と韓国警察庁のエリート刑事チェ・シウが即席のバディを組み、国際指名手配犯・村田蓮司率いる犯罪集団を追う物語。相葉を水上恒司さん、チェ・シウをユンホ(東方神起)さん、村田を福士蒼汰さんが演じる。メガホンをとるのは『ナイトフラワー』の内田英治監督。本家のマ・ドンソクさんがアソシエイトプロデューサーとして名を連ねている点にも注目したい。
■7位：『SAKAMOTO DAYS』(公開日：2026年4月29日)
集英社「週刊少年ジャンプ」連載の人気コミックを、Snow Manの目黒蓮さん主演で実写化した話題作が、先週5位から7位へ。累計動員184万人、興収25億円を突破した。史上最強と恐れられた殺し屋・坂本太郎は、コンビニ店員の葵に一目ぼれして引退。店長として暮らしていたが、突如10億円の懸賞金がかけられ世界中から刺客に狙われる。推定体重140キロの坂本と、本気モードで痩せ細る坂本を、目黒さんが特殊メイクで演じ分ける。相棒・朝倉シン役に高橋文哉さん、ORDERの南雲役に北村匠海さんと、共演陣も豪華だ。
■6位：『劇場版モノノ怪 第三章 蛇神』(公開日：2026年5月29日)
2006年にフジテレビ「ノイタミナ」枠で放送されたオムニバスアニメ『怪 〜ayakashi〜』の「化猫」から派生した『モノノ怪』。その劇場版アニメシリーズ3部作の完結編が、初登場6位にランクイン。退魔の剣を携えた薬売りと唐傘・火鼠との死闘を経て、平穏が訪れたかに見えた大奥に、最恐のモノノ怪・蛇神が姿を現す。御台所・幸子が世継ぎを失う悲劇から始まり、大奥に隠され続けてきた最大の秘密に迫る物語が展開する。和紙テクスチャを活用した絵巻物のように絢爛豪華な世界観と、外連味あふれる立ち回りが織りなす高密度な映像が見どころ。総監督は中村健治さん、声の出演は神谷浩史さん、種粼敦美さん、入野自由さんら。
■5位：『箱の中の羊』(公開日：2026年5月29日)
『怪物』『万引き家族』の是枝裕和監督が、綾瀬はるかさんと千鳥・大悟さん主演で描く最新作が、初登場5位にランクイン。建築家の音々と工務店2代目社長の健介が、2年前に亡くした息子・翔の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる近未来の物語。喜んで迎える音々と戸惑いを隠せない健介、それぞれが抱える息子の死への想いがあらわになっていく。翔役には200人以上のオーディションから選ばれた耼木里夢さんを抜てき。第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門出品作で、タイトルは『星の王子さま』の一節に由来している。
■4位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(公開日：2026年4月10日)
国民的アニメ『名探偵コナン』劇場版第29作が4位を堅守し、累計動員865万人、興収127億円を突破。「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいを舞台に、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」と酷似する黒いバイク「ルシファー」をめぐる事件に挑む。鍵を握るのは、神奈川県警交通機動隊・萩原千速。2026年5月29日からは4DX版が「4DX 超限界突破上映」に切り替わり、モーションのスピード感が約1.5倍に強化された。バイク特有のコーナリングや風圧、エンジンの鼓動までリアルに体感できる究極のライディング体験が楽しめる。
■3位：『プラダを着た悪魔2』(公開日：2026年5月1日)
2006年の大ヒット作『プラダを着た悪魔』20年ぶりの続編が3位を維持。公開を重ね累計動員300万人、興収45億円に迫る勢いだ。カリスマ編集長ミランダのもとで奮闘した元アシスタントのアンドレアが、報道記者を経て古巣の「ランウェイ」へ復帰。それぞれの夢と野望が交錯し、事態は思わぬ方向へ転がっていく。メリル・ストリープさん、アン・ハサウェイさんら前作の面々が再集結。「怒涛の展開にスカッとした」「働くすべての人たちにオススメしたい」と、SNSでも反響を呼んでいる。
■2位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』(公開日：2026年4月24日)
世界興収13億ドル超を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』のシリーズ第2作が2位をキープ。累計動員518万人、興収71億円を突破し、2026年度公開の洋画作品として記録を更新中だ。双子の配管工マリオとルイージが、新たな相棒ヨッシーやクッパJr.らと宇宙を舞台にした冒険へ飛び出す。吹替版は宮野真守さん、志田有彩さんら前作のキャストが続投。2026年6月5日(金)からは入場者プレゼント第4弾として、「Nintendo Today!」で配信中の40種のデジタルカードから5種を実物化したキャラクターカードセットが全国の劇場で配布される。
■1位：『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』(公開日：2026年5月22日)
『スター・ウォーズ』シリーズ約7年ぶりの劇場長編が、週末3日間で動員24万3000人、興収4億2500万円を記録し、2週連続で1位を獲得。累計動員は89万人、興収15億円を突破した。『ジェダイの帰還』後の銀河を舞台に、強大なフォースを秘めた孤児グローグーを守る賞金稼ぎマンダロリアンの旅を描く。大ヒットの背景にあるのは、シリーズ初体験の観客までも虜にする“銀河一キュート”なグローグーの存在感。大きな瞳でマンダロリアンを見つめる姿、小さな体で頑張る仕草、フォースの力とのギャップ…「かわいい」だけでは言い表せない唯一無二の魅力を放っている。
今週は新作3本がランクインし、上位陣の盤石ぶりとあわせてラインナップの幅広さが際立つ1週間となった。是枝裕和監督の人間ドラマ、3部作完結を迎えるダークファンタジー、日韓合作のハードボイルドなクライムアクション。さらに上位ではシリーズ続編の話題作が群雄割拠する状況だ。家族で笑うもよし、尖った一本に浸るもよし。ランキングを参考にしながら、劇場で今の気分に合う作品を楽しんでみてほしい。
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(C)2026 Lucasfilm Ltd.
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