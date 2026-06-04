本拠地・アスレチックス戦に出場

【MLB】カブス ー アスレチックス（日本時間4日・シカゴ）

カブスの・鈴木誠也外野手が3日（日本時間4日）、本拠地で行われたアスレチックス戦に「4番・右翼」で先発出場し、23試合ぶりとなる今季8号を放った。長い不振を乗り越えた末の一発に、安堵の表情を浮かべた。

本当に久々の一発だった。5月8日（同9日）のレンジャーズ戦以来、実に93打席ぶりのアーチは2回の第1打席で生まれた。

カウント3-1から左腕スプリングスの直球を一閃。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離408フィート（約124.4メートル）、角度32度の一発が左中間スタンドに飛び込んだ。

鈴木は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、ベネズエラ戦で右膝を負傷。開幕から負傷者リストに入っていたが、4月10日（同11日）に復帰した。3、4月は18試合で打率.328、5本塁打、OPS.998と好調だったものの、5月は25打席連続ノーヒットに陥るなど、28試合で打率.190、2本塁打、OPS.551と不調だった。（Full-Count編集部）