「これは使えません（笑）」外国人観光客も困惑…浅草寺境内にある“謎の丸見えトイレ”の真相

東京・浅草の浅草寺にある“石の形をした男性用トイレ”が話題になっている。用を足すにはかなりの勇気がいる形なのだが、なぜこのようなものが設置されているのだろうか。

【画像】外国人の観光客にもインタビュー 苦笑いするルーマニアの男性

一見すると、石を削って作られたオブジェのようにも見えるが、実は男性用の小便器。しかし、周囲には大きな囲いがあるわけでもなく、すぐそばには喫煙所もあるという“超丸見え”仕様だ。

ネット上ではこのトイレが話題になると、

「合法的な立ちションだろもうコレw」

「警察も捕まえられない最強のゾーン」

「正しく使ってもめっちゃ飛び散りそう」

「一周回ってこのトイレで小便したすぎるw」

など、驚きと困惑の声が相次いでいる。

単なる珍スポットとしてだけでなく、なぜ浅草の観光地のど真ん中に、このようなトイレが設置されているのかにも注目が集まっている。

そこで、実際に現地へ向かった。

訪れたのは平日の14時ごろ。浅草寺周辺は、平日にもかかわらず観光客でごった返していた。

話題のトイレは、浅草寺近くにある屋内型の公衆トイレの裏手にある。屋内トイレの利用時間は「6時から22時まで」。その裏側へ回ると、喫煙所のすぐ近くに、石の形をした小便器がひっそりと設置されていた。

ただ、ひっそりとした場所にあるとはいえ、人目につかないわけではない。喫煙所へ向かう人が次から次へと前を通っていく。しばらく観察していても、この場所で用を足せるような空気ではなかった。

また、喫煙所に向かう人たちが、この石のような設備を見て「これは何だろう？」という表情を浮かべる場面も何度かあった。神聖な石のオブジェや水飲み場のように見えているのだろうか。

そしてもちろんだが、1時間ほど観察していても、このトイレを使う人はいなかった。

海外から来た観光客にはどう見えるのだろうか。現地にいた外国人観光客に話を聞いた。

ルーマニアから来た39歳の男性は、「これは何だと思いますか？」という問いに対し、少し戸惑った様子で「make up？（なにかの作り物？）」と回答した。少なくとも、初見でトイレだとは思わなかったようだ。

男性用トイレだと伝え、「あなたの国にもこのようなトイレはありますか？」と聞くと、「ないです。トイレはもっと囲われた場所にあるよ」と答えた。そして最後に、「このトイレを使えますか？」と尋ねると、「I don't know（わからない）」と苦笑いしていた。

「ノーノーノーノー！」観光客も驚き

韓国から来た28歳の男性も、この設備がトイレだとは知らなかったという。最初に見た印象を聞くと、「石だと思いました。ただの石です」ときっぱり回答。

韓国にはこうしたトイレは「ないです」とし、屋外で用を足すことについても「する人はいるけど、それはとてもよくないことだとされています」と話した。「このトイレを使えと言われたら使えますか」と尋ねると、「使えません（笑）」と即答していた。

香港から来た29歳の男性は、この設備を見て「面白いと思います。公共の場所にある公衆トイレと考えると、ちょっと面白いですね」と笑顔で話した。一方で、香港にもこうしたトイレがあるか尋ねると、「ないです」と即答。「使うことはできますか？」という質問にも、「ノーノーノーノー！」と笑いながら首を振った。

外国人観光客にとっても、この石の形をした男性用トイレは、かなり不思議な存在に映るようだ。

一方、現地で人力車を押している男性は、このトイレの存在をよく知っていた。

「トイレだとは知っていました。人力車でもお客さんに紹介することがあります。夜に一度だけ使ったことがありますね。度胸試し的な感覚で。さすがに昼間にやる勇気はないです（笑）」

地元で働く人にとっても、やはり日中に使うにはかなりハードルの高いトイレのようだ。

では、そもそもこのトイレは何のために設置されたものなのか。浅草寺の担当者に話を聞いた。

担当者によると、この石の形をした男性用トイレは、浅草寺が管理する設備で、設置されたのは2007年ごろ。近くの通常トイレを作った際に、あわせて施工会社が作ったものだという。

通常のトイレが22時で閉まるため、それ以降に利用する「夜間用トイレ」として設置されたそうだ。つまり、このトイレは日中の観光客向けというより、夜間以降の利用を想定した設備だったのだ。

夜の浅草とは相性ばっちり？

だが、それを作らなければならないほど、当時は夜の立ち小便が問題になっていたのか。この点については、当時の様子や決定の経緯に関する明確な資料が残っておらず、詳しいことはわからないという。

また、石の形をしたデザインについても、何か特別なコンセプトや歴史的な経緯があるというよりは、屋外に設置する設備としてデザインされたものとみられるという。

ちなみに浅草は、夜になると仲見世通りの多くの店が閉まってしまうが、そのシャッターには「浅草絵巻」と呼ばれる壁画が描かれている。

ライトに照らされた浅草寺とあわせて、昼間とは違った浅草を楽しめるのも夜の魅力だ。その景色を楽しんだ帰り道、もし通常のトイレが閉まっていたら、この“石のトイレ”を使ってみるのも一興……かもしれない。

取材・文・撮影／集英社オンライン編集部