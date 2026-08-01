7月28日に発生した熊本県を震源とする地震を受け、ファンや映画関係者の間に衝撃が走っている。8月1日に予定されていた映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の完成披露舞台あいさつが、急遽中止となったのだ。【写真】大人男女1000人に聞いた「鈴木亮平のハマり役ランキング」鈴木亮平主演の大ヒット医療ドラマ『TOKYO MER』といえば、2021年にTBS系で放送された大ヒット医療ドラマ。鈴木亮平演じる熱血救命医を中