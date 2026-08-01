7月29日、『文春オンライン』が俳優の三山凌輝（27）と女優の花乃まりあ（33）との“不適切な関係”を追求する第2弾を報じた。7月22日の第1弾の報道後、2人の間で交わされたメールが公開され、そのやりとりにさらなる批判が巻き起こった。「三山さんと花乃さんが主演を務めるミュージカル『愛の不時着』は、7月31日から8月2日まで大阪公演が予定され、そのまま千秋楽まで続けられる見込みです。文春の第2弾報道によると、2人は第1