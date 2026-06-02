フライパンで本格派。ギリ手軽「町中華のジャージャー麺」の作り方。
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「おうち中華のワタナベ 町中華再現レシピ」では、「町中華【ジャージャー麺】の作り方」と題した動画で、ギリギリ手軽で本格派のジャージャー麺レシピを紹介しています。
動画ではまず、具材と合わせ調味料の準備から始まります。具材には豚ひき肉に加え、長ネギ、生姜、にんにく、たけのこ、そして旨味を引き出すために生椎茸を使用するのがポイントです。
本格派ながら、家庭でも作りやすい工夫が盛り込まれています。
調理工程における最大の秘訣は、火の入れ方です。フライパンでひき肉を炒め、火が3～4割通ったところで細かく刻んだ野菜を一気に投入します。ここで「うっすらの焼き色とカリカリ焦げが混ざってくる」状態になるまで、じっくりと炒め続けることが町中華の味を再現する要となります。その後、甜麺醤をベースにした合わせ調味料を加え、とろみがついてからも少しの間煮詰めることで味が凝縮されます。仕上げにコショーとごま油を加えれば、お店のような香り高い肉味噌の完成です。この工程も、できるだけ家庭で作りやすい形に工夫されています。
麺は袋表記より1分程度長く茹で、流水でしっかりとぬめりを洗い落とすのがコツです。今回はお湯で温め直した「あつもり」にし、濃厚な肉味噌と千切りきゅうりをトッピングしました。出来上がったジャージャー麺はツヤツヤと輝き、余ったソースは「ご飯にのっけて食べてもめちゃくちゃ美味い」と語っています。
休日のランチやお酒のお供に、町中華の本格的な味わいを自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【ジャージャー麺レシピ】
［材料］
・豚ひき肉 80～100g
・長ネギ 5～8cm（幅大きめにカット）
・生姜 5g（粗微塵切り）
・にんにく 1かけ（粗微塵切り）
・たけのこ（水煮・千切りタイプ） 50g（粗くカット）
・生しいたけ 2個（5ミリ幅にスライス、軸もカット）
・きゅうり 適量（細切り）
・ごま油（炒め用） 小さじ半～1
・コショー（仕上げ用） 小さじ半
・ごま油（仕上げ用） 小さじ半～1
・中華麺 1玉
＜合わせ調味料＞
・水 80cc
・甜麺醤 大さじ2
・料理酒 大さじ2
・醤油 大さじ1
・本みりん 大さじ1
・片栗粉 大さじ1（すりきり）
［作り方］
1. 各具材を切り、合わせ調味料の材料を器に入れてよく混ぜ合わせておく。
2. 茹で麺用の湯を沸かしておく。
3. 強めの中火にかけたフライパンにごま油をひき、豚ひき肉を炒める。
4. ひき肉に3～4割火が入ったら、長ネギ、生姜、にんにく、たけのこ、生しいたけを入れる。
5. 全体にうっすらとした焦げとカリカリとした茶焦げが混ざるまで、黒く焦がさないように注意しながらしっかりと炒め続ける。
6. 合わせ調味料を再度よく混ぜてから加え、とろみがついてからも少しの間グツグツと煮詰める。
7. 仕上げにコショーとごま油を加え、火を止める。
8. 麺を袋の表記時間より1分長く茹でる。
9. 茹で上がった麺をザルにあけ、流水でしっかりとぬめりを洗い落とし、水気を切る。（あつもりの場合は、再度熱湯にくぐらせて温め、しっかり湯切りする）
10. 器に麺を盛り、肉味噌をかけ、きゅうりを添えて完成。
動画ではまず、具材と合わせ調味料の準備から始まります。具材には豚ひき肉に加え、長ネギ、生姜、にんにく、たけのこ、そして旨味を引き出すために生椎茸を使用するのがポイントです。
本格派ながら、家庭でも作りやすい工夫が盛り込まれています。
調理工程における最大の秘訣は、火の入れ方です。フライパンでひき肉を炒め、火が3～4割通ったところで細かく刻んだ野菜を一気に投入します。ここで「うっすらの焼き色とカリカリ焦げが混ざってくる」状態になるまで、じっくりと炒め続けることが町中華の味を再現する要となります。その後、甜麺醤をベースにした合わせ調味料を加え、とろみがついてからも少しの間煮詰めることで味が凝縮されます。仕上げにコショーとごま油を加えれば、お店のような香り高い肉味噌の完成です。この工程も、できるだけ家庭で作りやすい形に工夫されています。
麺は袋表記より1分程度長く茹で、流水でしっかりとぬめりを洗い落とすのがコツです。今回はお湯で温め直した「あつもり」にし、濃厚な肉味噌と千切りきゅうりをトッピングしました。出来上がったジャージャー麺はツヤツヤと輝き、余ったソースは「ご飯にのっけて食べてもめちゃくちゃ美味い」と語っています。
休日のランチやお酒のお供に、町中華の本格的な味わいを自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【ジャージャー麺レシピ】
［材料］
・豚ひき肉 80～100g
・長ネギ 5～8cm（幅大きめにカット）
・生姜 5g（粗微塵切り）
・にんにく 1かけ（粗微塵切り）
・たけのこ（水煮・千切りタイプ） 50g（粗くカット）
・生しいたけ 2個（5ミリ幅にスライス、軸もカット）
・きゅうり 適量（細切り）
・ごま油（炒め用） 小さじ半～1
・コショー（仕上げ用） 小さじ半
・ごま油（仕上げ用） 小さじ半～1
・中華麺 1玉
＜合わせ調味料＞
・水 80cc
・甜麺醤 大さじ2
・料理酒 大さじ2
・醤油 大さじ1
・本みりん 大さじ1
・片栗粉 大さじ1（すりきり）
［作り方］
1. 各具材を切り、合わせ調味料の材料を器に入れてよく混ぜ合わせておく。
2. 茹で麺用の湯を沸かしておく。
3. 強めの中火にかけたフライパンにごま油をひき、豚ひき肉を炒める。
4. ひき肉に3～4割火が入ったら、長ネギ、生姜、にんにく、たけのこ、生しいたけを入れる。
5. 全体にうっすらとした焦げとカリカリとした茶焦げが混ざるまで、黒く焦がさないように注意しながらしっかりと炒め続ける。
6. 合わせ調味料を再度よく混ぜてから加え、とろみがついてからも少しの間グツグツと煮詰める。
7. 仕上げにコショーとごま油を加え、火を止める。
8. 麺を袋の表記時間より1分長く茹でる。
9. 茹で上がった麺をザルにあけ、流水でしっかりとぬめりを洗い落とし、水気を切る。（あつもりの場合は、再度熱湯にくぐらせて温め、しっかり湯切りする）
10. 器に麺を盛り、肉味噌をかけ、きゅうりを添えて完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
人気の「つけ麺の達人」をより美味しく、ボリュームアップ。簡単アレンジを紹介します。
大勝軒の味を家で感じる。60万再生の簡単つけ麺レシピ
ラーメン好きだけど自炊がめんどくさい人へ。楽して旨いラーメンレシピ3選
チャンネル情報
フライパンで町中華の料理を再現するチャンネルですよろしくお願いします。 町の中華店で店長を務めていた経験を活かし、不慣れな方にも作りやすように手順にも試作を重ねレシピを作っております。