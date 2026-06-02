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YouTubeチャンネル「おうち中華のワタナベ 町中華再現レシピ」では、「町中華【ジャージャー麺】の作り方」と題した動画で、ギリギリ手軽で本格派のジャージャー麺レシピを紹介しています。



動画ではまず、具材と合わせ調味料の準備から始まります。具材には豚ひき肉に加え、長ネギ、生姜、にんにく、たけのこ、そして旨味を引き出すために生椎茸を使用するのがポイントです。



本格派ながら、家庭でも作りやすい工夫が盛り込まれています。



調理工程における最大の秘訣は、火の入れ方です。フライパンでひき肉を炒め、火が3～4割通ったところで細かく刻んだ野菜を一気に投入します。ここで「うっすらの焼き色とカリカリ焦げが混ざってくる」状態になるまで、じっくりと炒め続けることが町中華の味を再現する要となります。その後、甜麺醤をベースにした合わせ調味料を加え、とろみがついてからも少しの間煮詰めることで味が凝縮されます。仕上げにコショーとごま油を加えれば、お店のような香り高い肉味噌の完成です。この工程も、できるだけ家庭で作りやすい形に工夫されています。



麺は袋表記より1分程度長く茹で、流水でしっかりとぬめりを洗い落とすのがコツです。今回はお湯で温め直した「あつもり」にし、濃厚な肉味噌と千切りきゅうりをトッピングしました。出来上がったジャージャー麺はツヤツヤと輝き、余ったソースは「ご飯にのっけて食べてもめちゃくちゃ美味い」と語っています。



休日のランチやお酒のお供に、町中華の本格的な味わいを自宅で試してみてはいかがでしょうか。



【ジャージャー麺レシピ】

［材料］

・豚ひき肉 80～100g

・長ネギ 5～8cm（幅大きめにカット）

・生姜 5g（粗微塵切り）

・にんにく 1かけ（粗微塵切り）

・たけのこ（水煮・千切りタイプ） 50g（粗くカット）

・生しいたけ 2個（5ミリ幅にスライス、軸もカット）

・きゅうり 適量（細切り）

・ごま油（炒め用） 小さじ半～1

・コショー（仕上げ用） 小さじ半

・ごま油（仕上げ用） 小さじ半～1

・中華麺 1玉



＜合わせ調味料＞

・水 80cc

・甜麺醤 大さじ2

・料理酒 大さじ2

・醤油 大さじ1

・本みりん 大さじ1

・片栗粉 大さじ1（すりきり）



［作り方］

1. 各具材を切り、合わせ調味料の材料を器に入れてよく混ぜ合わせておく。

2. 茹で麺用の湯を沸かしておく。

3. 強めの中火にかけたフライパンにごま油をひき、豚ひき肉を炒める。

4. ひき肉に3～4割火が入ったら、長ネギ、生姜、にんにく、たけのこ、生しいたけを入れる。

5. 全体にうっすらとした焦げとカリカリとした茶焦げが混ざるまで、黒く焦がさないように注意しながらしっかりと炒め続ける。

6. 合わせ調味料を再度よく混ぜてから加え、とろみがついてからも少しの間グツグツと煮詰める。

7. 仕上げにコショーとごま油を加え、火を止める。

8. 麺を袋の表記時間より1分長く茹でる。

9. 茹で上がった麺をザルにあけ、流水でしっかりとぬめりを洗い落とし、水気を切る。（あつもりの場合は、再度熱湯にくぐらせて温め、しっかり湯切りする）

10. 器に麺を盛り、肉味噌をかけ、きゅうりを添えて完成。