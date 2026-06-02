「びっくり」木村カエラ、ヘアカラーで“雰囲気ガラリ” 赤→緑へのイメチェンに「ティンカーベル!!!!!!」「妖精だよね?!」の声も
歌手の木村カエラ（41）が1日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカラーの色を変えたことを報告し、“雰囲気ガラリ”なイメチェンショットを公開した。
【ビフォー写真】緑ヘアになる前は…“あずき色”ディープレッドカラー髪だった木村カエラ
「Deep green new」「#hairstyles #haircolor」とつづり、ショートヘアを深緑カラーに染めたバストアップショットを掲載。
直近までは「あずき色」と称した、ディープレッドカラーだったこともあり、ファンからは「夜中に見てびっくり」「まさかの緑!!」「もしかして、初めてのグリーンカラー？」と驚きの声が。
また、新ヘアに対し「はぁ〜かわいいーー」「めちゃくちゃいい色!!」「何色にしても似合う」「赤からの緑めっちゃ良いですね」「ティンカーベル!!!!!!」「妖精だよね?!癒し効果エグい」「髪色まで楽しませてくれる」との称賛コメントが寄せられている。
【ビフォー写真】緑ヘアになる前は…“あずき色”ディープレッドカラー髪だった木村カエラ
「Deep green new」「#hairstyles #haircolor」とつづり、ショートヘアを深緑カラーに染めたバストアップショットを掲載。
直近までは「あずき色」と称した、ディープレッドカラーだったこともあり、ファンからは「夜中に見てびっくり」「まさかの緑!!」「もしかして、初めてのグリーンカラー？」と驚きの声が。
また、新ヘアに対し「はぁ〜かわいいーー」「めちゃくちゃいい色!!」「何色にしても似合う」「赤からの緑めっちゃ良いですね」「ティンカーベル!!!!!!」「妖精だよね?!癒し効果エグい」「髪色まで楽しませてくれる」との称賛コメントが寄せられている。