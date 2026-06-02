　2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　163590　　　-2.1　　　 71060
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20739　　　37.1　　　　3001
３. <1321> 野村日経平均　　 16471　　　 5.5　　　 68900
４. <200A> 野村日半導　　　 13472　　　84.2　　　　4758
５. <2644> ＧＸ半導日株　　 12953　　 118.2　　　　3987
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12161　　　16.9　　　 84770
７. <1360> 日経ベア２　　　 12115　　 105.7　　　　73.7
８. <1398> ＳＭＤリート　　　9342　　 190.9　　　1822.5
９. <1579> 日経ブル２　　　　8752　　　15.2　　　 768.1
10. <1306> 野村東証指数　　　7730　　 -11.5　　　 412.2
11. <1540> 純金信託　　　　　6980　　　 6.1　　　 21335
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　4698　　　96.2　　　 915.5
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2738　　 180.5　　　1901.5
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　2516　　　47.5　　　　6857
15. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2009　　　76.4　　　　5398
16. <1489> 日経高配５０　　　1947　　　30.7　　　　3192
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　1903　　 305.8　　　 68520
18. <1330> 上場日経平均　　　1790　　　90.4　　　 68980
19. <1308> 上場東証指数　　　1770　　 679.7　　　　4075
20. <1542> 純銀信託　　　　　1702　　　 5.5　　　 35220
21. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　1615　　3745.2　　　 403.2
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　1510　　　34.8　　　 68660
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1491　　　65.5　　　　 121
24. <1358> 上場日経２倍　　　1444　　　70.3　　　135950
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1381　　　-5.7　　　　4378
26. <1356> ＴＰＸベア２　　　1271　　　98.9　　　 120.5
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1198　　 -19.5　　　　2733
28. <1615> 野村東証銀行　　　1171　　 118.9　　　 657.0
29. <2243> ＧＸ半導体　　　　1125　　　-6.1　　　　4853
30. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1110　　　20.4　　　 80340
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1066　　　25.7　　　　　75
32. <314A> ｉＳゴールド　　　 996　　　48.2　　　 339.2
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 922　　　38.9　　　 244.4
34. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 849　　 102.6　　　　4168
35. <2631> ＭＸナスダク　　　 763　　 -53.3　　　 34660
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 676　　 -25.9　　　 402.8
37. <2036> 金先物Ｗブル　　　 627　　　30.9　　　176300
38. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 619　　2110.7　　　　1839
39. <2244> ＧＸＵテック　　　 608　　　55.9　　　　3663
40. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 581　　1251.2　　　　4010
41. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 557　　　71.9　　　　 850
42. <1655> ｉＳ米国株　　　　 516　　 -41.5　　　 871.9
43. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 509　　-100.0　　　　4371
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 508　　　-9.3　　　 29965
45. <2033> コスピブル　　　　 499　　　26.6　　　142200
46. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 497　　　75.6　　　 13120
47. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 478　　　-4.6　　　　1128
48. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 459　　 -24.6　　　 328.7
49. <1629> 野村商社卸売　　　 429　　　-1.4　　　 259.8
50. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 416　　 208.1　　　　1046
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース